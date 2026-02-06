美對韓關稅調升暫無時程 白宮稱貿易團隊研議中

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，關於美國總統川普先前宣布對韓國加徵關稅的措施，目前尚不清楚具體的實施時間表。

「朝鮮日報」與韓聯社報導，李威特在當天的白宮記者會上，被問及對韓國關稅從15%調高至25%的時機時回答：「我沒有這方面的時間表。」

她補充表示：「白宮貿易團隊將確保各位能收到即時且迅速的回應。」

川普1月26日透過他的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，批評韓國國會未能通過「對美投資特別法」（Special Act on Investment in the U.S.），並宣布將針對韓國的汽車、木材、醫藥產品等特定領域關稅，以及所有其他對等關稅（國別關稅），調升回美韓貿易協定前25%的水平。

根據兩國協議，韓國承諾對美國產業投資3500億美元，以換取華府將對等關稅從25%降至15%。

在此之後，韓國產業通商部長官金正官（Kim Jung-Kwan）與通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）緊急訪美，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等川普政府高層官員進行磋商。

目前，韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）也正在訪美行程中，持續對美國國會及行政部門進行遊說。

然而，雙方至今尚未就關稅問題達成任何協議。

韓國政府已掌握到，美國相關部門目前正在討論將川普所提及的對韓關稅調升措施，正式刊登於聯邦公報（Federal Register）中。（編譯：李佩珊）1150206