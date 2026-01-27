美對韓關稅調升至25% 許舒博：台灣也可能發生

美國總統川普（Donald Trump）26日發文點名南韓國會，遲遲未將協議完成立法，部分關稅將從原本15％調高至25％，對此，全國商業總會理事長許舒博受訪示警，台灣也可能面臨相同狀況。

台談完關稅恐生變數？ 許舒博示警：立院需盡速審

鄭麗君出席政府永續長聯盟論壇。圖／台視新聞

行政院副院長鄭麗君從美國談完關稅後，以政院永續長身分到環境部參與「政府永續長聯盟論壇」，在一片掌聲中上台致詞討論永續議題，並強調需要國會通過預算支持，從美國帶回的漂亮協商成績單，也需立法院配合。

廣告 廣告

近期美國總統川普再做出決定，把和南韓原先談好的關稅，以對方國會尚未通過為由，從原本15%又調升至25%，讓原本談好的台灣關稅，再添變數。

全國商業總會理事長許舒博在網路廣播節目上示警，「這個現象也有可能在台灣發生，台灣的國會假使針對台美關稅一直不簽訂，或者不通過的狀態之下，也有可能再回到25%，甚至還回到原來的架構」，期盼朝野齊心，對相關協定盡快討論。

川普突漲韓關稅嚇壞台商 朝野認同審查相關協定

對此，藍綠立委皆認同後續應盡速審查，不過國民黨立委賴士葆指出，15%這一點我們是接受的，但是要投資這麼多有什麼配套？

民進黨立委鍾佳濱則持續喊話，希望在野黨不要再拖延，讓全民安心好過年，大家都期待明年的經濟，台灣跟美國有一片榮景。

美對台關稅才剛塵埃落定，又傳南韓關稅調升，台灣恐面臨同等衝擊，讓產業界如同洗三溫暖還是無法放心。

台北／黃子庭、彭以德、陳可親、馮浩宇 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

南韓國會遲遲未過關稅協議 川普下令：關稅15%調升至25%

涉逃稅200億韓元！車銀優發「全黑圖」道歉：會負起責任

經典賽C組晉8強賠率出爐！中華隊被看扁倒數 傳韓「棄日抓台」拚戰