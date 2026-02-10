《美少女戰士》全新劇場落腳東京品川 2026年4月起常設演出

「美少女戰士 -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」將於2026年4月在東京品川登場。圖：業者提供

2026年4月，《美少女戰士》將於東京．品川迎來全新常設劇場。位於品川王子大飯店 Club eX 的「美少女戰士 -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」，日前正式公開主視覺、演出卡司與售票資訊，宣告作品將以嶄新的舞台形式，再次與觀眾見面。

「美少女戰士 -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」延續2019年於東京麻布十番推出、廣受好評的「美少女戰士 -SHINING MOON TOKYO-」概念，並在原有基礎上全面升級，作為結合舞台表演、音樂與餐飲體驗的全新娛樂空間於品川誕生。製作團隊表示，本次將以僅能在劇場中欣賞到的原創故事與演出形式，深化《美少女戰士》獨有的世界觀，帶領觀眾進一步走進作品內在情感與深入地體驗作品的魅力。

劇場主視覺。圖：業者提供

本次演出採雙卡司制度，由 Team Gold Moon 與 Team Silver Moon 兩組演員輪番登場，除舞台演出外，亦將進行見面會活動。劇中並加入原創敵方角色「Queen Valsia」，在全新音樂、舞台設計與服裝造型的襯托下，打造專屬於本劇場的全新音樂劇。

除了舞台演出，劇場亦延續常設劇場的沉浸式體驗特色，觀眾可於觀賞演出同時，享用多款以角色為靈感設計的限定餐飲。其中包含以露娜原畫插圖製作的「露娜造型年輪蛋糕（原味）」以及「水晶瓶飲料」，上述餐飲皆可於購買官方線上門票時一併事前加購。

劇場限定「水晶瓶飲料」以10位水手戰士與燕尾服蒙面俠為設計靈感。圖：業者提供

「水晶瓶飲料」以10位水手戰士與燕尾服蒙面俠為設計靈感，呈現對應角色的顏色與風味；此外，也將於水手星光三劍客各角色生日限定期間，推出專屬主題飲品。劇場內另提供以新．女王西蕾妮蒂與安迪米歐國王為形象的酒精飲品「Shining Cocktail」，以及附有原創杯套的無酒精飲料，進一步強化角色世界觀與觀演體驗的連結。

在售票方面，門票將透過官方線上售票系統開放日本國內及海外觀眾選位購買，並於2月8日（週日）起展開販售。所有販售皆採先到先得制，售完為止。官方指出，門票將以每4個月為一個銷售單位進行分期販售。首波將販售2026年4月至7月期間的演出場次門票，後續販售時程與詳細資訊，將另行於《美少女戰士》官方網站及「美少女戰士 -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」官方網站公布。

