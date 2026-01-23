美少女模特轉戰AV女優，1年拍上百部！粉絲心疼「怕她太操壞掉」。圖／翻自知乎網站

曾是日本美少女模特的「黑川心」，在去年轉戰AV界，化身「北岡果林」再出發，但近日有粉絲發現，北岡果林短短1年就拍了超過100部的AV，幾乎每一部片都有她的演出，因此就有粉絲與網友心疼地說：「北岡果林大丈夫（沒問題吧）？」、「很怕她過度操勞壞掉。」

北岡果林最早以「黑川心」之名出道，她因參加少女時尚雜誌《ピチレモン（Pichilemon）》的徵選，獲得冠軍，成為該雜誌的專屬模特兒。後來「黑川心」也接拍網路廣告、MV等，在模特兒界小有知名度，也累積了不少粉絲。

廣告 廣告

不少網友懷念她過去美少女模特時代。圖／翻自livedoor.jp

不過在2020年，「黑川心」卻逐漸消失在大眾面前，直到2024年底，一位新人AV女優「北岡果林」登場，大家才發現到，原來黑川心已經變成AV女優北岡果林。進入AV界的北岡果林，相當拚命，一登場就擠進FANZA銷售榜前10。近日就有網友指出，北岡成為AV女優1年，但拍片量相當驚人，至少100部起跳，幾乎每部片都有她的存在。

因此就有粉絲心疼喊：「真的很怕她操壞。」、「她真拍太多了。」另外也有粉絲說：「她是很缺錢嗎？」、「很多小模走到最後，就是變AV女優，她也不例外。」、「我很懷念她以前美少女模特的清純時期。」、「現在變成這樣，有點可惜。」



回到原文

更多鏡報報導

京都聽不到中國話了！陸客遊日少45% 韓國台灣人大批湧進

央視女記者菜英文！超破口說問大內宣語彙「斬殺線」 美財長：我聽不懂

他雙腳殘疾成乞丐惹人憐 驚！被查出是丐幫幫主兼房產大亨

許仙姬探班遭嗆「來幹嘛」！愛兒許明杰拒同台5年 她心碎問：我很丟臉嗎