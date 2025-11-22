美少女郵輪遭殺害「屍體藏床底」！警鎖定16歲繼弟涉勒殺
國際中心／張予柔報導
美國佛羅里達州一名18歲啦啦隊少女凱普納原本和家人一同參加嘉年華地平線號（Carnival Horizon）享受為期6天的郵輪假期，卻在旅途中離奇身亡，遺體更被藏在床底，震驚全船乘客。最新調查結果顯示，她是被人以鎖喉方式活活勒死，而警方目前鎖定的主要嫌犯，竟是同行旅遊的16歲繼弟。調查單位指出，少年對死者長期展現近乎「執念式」的迷戀，甚至曾在她睡覺時趴到她身上，舉止令人不寒而慄。
法醫鑑定結果顯示凱普納是窒息而死，頸部留有明顯手臂勒壓痕。（圖／翻攝自Ｘ＠World_Newsn）
根據《ABC News》報導，法醫鑑定結果確認凱普納死於窒息，頸部留有明顯手臂勒壓痕，喉嚨兩側瘀青清楚顯示她遭鎖喉致死。令人訝異的是，死者體內並未檢出酒精或毒品，也沒有性侵跡象，顯示兇手在行凶後刻意掩飾。清潔人員是在11月7日上午11點左右進房打掃時，才於床鋪底下發現遺體。當時凱普納的身體被用毯子緊緊包裹，外層還壓著多件救生衣掩蓋，郵輪隨即緊急折返邁阿密。
凱普納的遺體最後在床底下被發現，兇手疑似就在同行家屬之中。（圖／翻攝自Ｘ）
據家屬回憶，案發前一晚，全家人仍一起用餐，凱普納只說身體不舒服，便提前回房間休息。隔天早餐時間始終未現身，家人原以為她還在睡，直到完全聯繫不上，才開始在船上四處尋找。沒想到最終卻由房務在床底找到遺體，兇手疑似就在同行家屬之中。警方第一時間就將焦點放在她16的繼弟身上，因為無論動機或行為跡象，全都指向他。
同行旅遊的16歲繼弟被鎖定為主要嫌犯，凱普納前男友透露她一直很害怕這名繼弟。（圖／翻攝自Ｘ）
死者前男友約書亞的父親透露，凱普納一直很害怕這名繼弟，「他總是隨身攜帶一把大刀，對她著了魔似的迷戀，瘋狂想和她約會」更可怕的是，甚至有人撞見他趁凱普納熟睡時，整個人壓到她身上，行為相當越界。約書亞曾試圖提醒凱普納的父母注意，但沒被當成一回事，這個重組家庭本就矛盾不斷，繼母與前夫正為兩名孩子進行激烈監護權爭奪，繼母更聲稱前夫有家暴問題。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：啦啦隊少女郵輪離奇身亡「屍體藏床底」！疑16歲繼弟「瘋狂迷戀」鎖喉勒死
