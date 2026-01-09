美就業報告與最高法院判決將出爐 亞股漲多跌少

（中央社香港9日綜合外電報導）美國預計今天公布重要就業報告之際，最高法院可能針對總統川普（Donald Trump）動用緊急權力課徵對等關稅的合法性做出裁決，亞股今天漲多跌少。

法新社報導，中國最新公布的去年12月消費者物價指數（CPI）連續第3個月上揚，加上中國人工智慧（AI）大模型MiniMax在香港上市首日大漲，提振香港和上海股市表現。

全球股市自2026開年來表現大致穩健，受科技股漲勢和企業亮眼財報帶動，其中首爾股市本週以來迭創新高。

廣告 廣告

不過，市場焦點正轉向美國利率展望。美國預計今天稍後公布備受矚目的非農就業報告，屆時投資人將詳細分析這些數據，這也是美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍後決定利率決策的重要參考依據。

聯準會去年12月暗示，繼連續3次降息後，下一步可能暫停降息。

有分析師認為，如果非農就業數據遠低於預期，可能引發市場熱議再度降息的可能性。若該數據遠高於預期，將使市場降息預期遭受打擊。

美股昨天收盤走勢不一。市場觀察人士指出，投資人正從去年率大盤屢創新高的科技股轉進中小型企業。

亞股方面，東京、香港、上海、首爾、吉隆坡以及馬尼拉股市收紅，台北、雪梨及威靈頓股市收黑。

美國最高法院將於美東時間9日對川普政府去年祭出多項懲罰性關稅措施的合法性做出裁決，若判決結果不利華府，可能對川普的經濟與財政計畫造成重大衝擊。（編譯：洪啓原）1150109