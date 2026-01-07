美就業數據強勁恐延後降息 黃世聰:科技股面臨壓力

財經專家黃世聰今(7)日在節目中分析台股走勢,指出台股近期呈現高檔震盪格局,投資人應密切關注美國聯準會(Fed)政策動向及企業財報表現。他表示,雖然台股站上兩萬三千點關卡,但在通膨數據、就業數據等變數影響下,短期內可能面臨較大波動。

黃世聰指出,美國最新公布的就業數據優於預期,顯示經濟依然強勁,這可能影響Fed降息時程。市場普遍預期Fed今年降息空間有限,投資人需留意這對股市的影響。他分析,在Fed維持較高利率的環境下,資金成本上升將對企業獲利造成壓力,科技股尤其需要關注。

談到台股個股表現,黃世聰特別提到半導體產業鏈的投資機會。他認為,隨著AI應用持續發展,相關供應鏈將持續受惠,但投資人應注意股價已反映相當程度的預期,追高需謹慎。此外,傳統產業中的績優股也值得關注,特別是具有穩定配息能力的個股,在高利率環境下更具防禦性。

黃世聰提醒投資人,今年全球經濟面臨諸多不確定因素,包括地緣政治風險、通膨是否回穩、各國貨幣政策走向等,都將影響股市表現。他建議投資人採取較為保守的策略,分散投資、控管風險,不宜過度集中單一產業或個股。

對於近期市場熱議的產業趨勢,黃世聰表示,除了AI相關概念股外,綠能、電動車供應鏈等長期成長題材仍值得關注,但短期漲多後需要時間整理。他強調,投資應回歸基本面,選擇具有實質獲利能力、財務結構健全的企業,才能在市場波動中穩健獲利。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！ *投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。

