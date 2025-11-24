美就業率難斷好壞 聯準會持續降息或按兵不動 全球金融機構這樣推測

美國最新就業數據出現明顯矛盾訊號，讓全球主要券商對於聯準會（Fed）12月是否降息的預測出現嚴重分歧。目前市場對聯準會維持基準利率不變的押注已大幅上升。



美國勞工部最新公布的9月非農就業人口增加11.8萬人，遠高於市場預期，但8月數據卻被大幅下修至減少4千人。路透社訪調的經濟學家原本預估9月僅增加5萬人，實際數字雖優於預期，卻仍屬於近年較低水準。與此同時，9月美國失業率上升至4.4%，創下2021年10月以來新高，顯示勞動市場正在降溫。

三大券商壓注聯準會將在12月按兵不動



在數據公布後，摩根大通（JPMorgan Chase）與渣打銀行（Standard Chartered）迅速加入摩根士丹利（Morgan Stanley）的陣營，正式撤回原本預測的12月降息25個基點（1碼）看法。三家國際重量級券商一致轉向認為聯準會將在12月按兵不動。

德意志銀行（Deutsche Bank）、花旗集團（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）以及法國巴黎銀行（BNP Paribas）目前仍維持12月降息1碼的預測，但多家機構同時強調，聯準會選擇維持利率不變的機率已顯著提高。

分歧焦點在於對失業率上升的解讀方式。部分經濟學家認為，失業率持續走高正符合聯準會希望看到的勞動市場「軟著陸」跡象，反而增加12月降息的可能性。

花旗集團分析師指出，失業率已升至4.4%，足以讓聯準會內部較傾向寬鬆政策的官員獲得更多支持，推動12月降息案通過。

然而，另一派券商則認為，9月就業成長雖偏弱但仍屬正數，且優於預期，顯示美國經濟尚未陷入明顯衰退，聯準會沒有急迫降息必要。更重要的是，12月16到17日的聯準會利率會議前，將不會再有11月非農就業報告可供參考。

維持基準利率機率高於降息



渣打銀行分析師表示，由於缺少11月最新就業數據，聯準會內部主張降息的「鴿派」官員將更難說服其他人支持寬鬆政策。

根據CME Group的FedWatch工具，截至目前，市場交易員預測聯準會12月維持基準利率在4.25%到4.50%不變的機率，已上升至67.1%，明顯高於降息機率。

野村證券（Nomura）與美國銀行全球研究部門（BofA Global Research）同樣維持12月不降息的預測。美銀分析師進一步表示，目前情勢已變成「非常接近五五波」，但基準情境仍偏向聯準會12月按兵不動。



