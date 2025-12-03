美就業疲軟 降息幾成定局…Fed影子主席哈塞特「放鴿」影響力增強

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業聘僱人數意外下滑，寫兩年半來最大減數，顯示勞動市場疲態盡現；加上美國總統川普屬意的聯準會（Fed）主席人選已浮上檯面，本月降息幾乎已成定局。

ADP研究公司3日公布，美國民間企業11月就業人數減少3.2萬人，遠不如市場預期的增加4萬人，也較10月上修後的增4.7萬人顯著滑落，寫下2023年3月來最大減數，反映美國就業市場的惡化程度遠比預期嚴重。

ADP就業報告，是聯準會12月決策會議前的最後一份就業數據。期貨交易員估算，Fed再度調降基準利率1碼的機率仍接近九成，儘管近幾周來，Fed決策官員的看法依舊嚴重分歧。

一派認為，需要降息才能防止勞動市場出現進一步問題；另一派則擔心，若再度降息，可能加劇通膨，而通膨目前仍遠高於聯準會的2%目標。

不過，隨著川普屬意的下任Fed主席人選已躍上檯面，可能進一步降低鷹派聲量。

川普2日表示，可能於「明年初」宣布聯準會（Fed）新任主席提名人選，之後又暗示白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett），可能就是他的選擇，意味在現任Fed主席鮑爾明年5月卸任前，哈塞特都將是「影子Fed主席」，他的發言對市場影響力勢將增強。

根據ADP的報告，50人以上的較大型企業，上月聘僱人數淨增9萬人；然而，未滿50人的企業，整體聘僱減少12萬人，其中，20-49人的企業便裁減了7.4萬人。

教育與健康服務領域新增3.3萬人，領先所有產業，休閒與餐旅業也增加1.3萬人。不過，多個產業同步下滑，拖累整體就業人數轉為負成長。

最大減數出現在專業與商業服務業，減少2.6萬人。其他裁減人力的產業包括資訊服務（減少2萬人）、製造業（減少1.8萬人），以及金融活動與營建業，這兩個產業各減9,000人。

ADP首席經濟學家理查森表示：「在消費者轉趨謹慎、總體經濟環境不明之際，導致雇主已在招聘上縮手；11月就業市場廣泛放緩，主要受累於小企業聘僱人數滑落。」

在美國期貨市場中，與有擔保隔夜融資利率（SOFR）連動的短期利率曲線部位需求正在升溫。SOFR密切反映市場對聯準會利率決策的預期。

這些押注反映出，鮑爾主席任期明年5月屆滿後，貨幣政策可能加速轉向寬鬆。

