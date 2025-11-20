美就業走穩 9月非農就業比預期好 但企業裁員明顯增加 12月降息添變數

美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示非農業就業人口明顯回升；失業率雖小幅升高，但原因是勞工供給增加。總體來看，美國就業情勢有走穩跡象。這份報告已過時，無法為聯準會（Fed）決策提供太多指引，且10月以來企業裁員明顯增加，因此12月是否進一步降息仍高度不確定。

9月非農業就業人數增加11.9萬人，高於預估的5.1萬人，也比8月時減少4,000人（修正值）大幅好轉。7、8兩月的就業人數共下修3.3萬人。7-9月就業人數平均每月增加6.2萬人，優於6-8月期間經下修後的1.8萬人。

9月民間部門就業增加9.7萬人，高於預估的6.5萬人增量， 也高於8月時的1.8萬人（修正值）增量；製造業減少6,000人，小於預估的7,000人減量，也小於8月時的1.5萬人減量。就業增加集中在醫療及休閒接待業，製造、運輸及倉儲業反而減少。

平均時薪月升0.2%，低於預估的0.3%，及8月時的0.4%增幅（修正值）；比去年同期上升3.8%，高於預估的3.7%，增幅與8月相同；平均每人每周工時為34.2小時，符合預估，也與8月相同。

失業率再升0.1個百分點，為4.4%，高於預估的4.3%，是四年來最高；但勞動參與率回升0.1個百分點，為62.4%，高於預估的62.3%，是失業率上升的原因之一；就業不足率下降0.1個百分點，為8%。

上周（11月15日止）首次申領失業救濟金人數為22萬人，低於預估的22.7萬人，過去四周移動平均人數為每周22.425萬人；前一周（11月8日止）連續申領救濟金人數為197.4萬人，高於預估的195萬人。

彭博指出，10月和11月就業成長可能有所下滑，但美國勞工統計局19日表示，不會發布10月就業報告，將併入11月報告一同發布，要等12月16日才出爐，這意味著9月非農就業報告是Fed於12月決策會議前，決策者手上唯一的官方就業數據。

經濟學者指出，9月就業數據溫和好轉，但10月及11月多家大企業陸續宣布裁員計畫，因此第4季就業情勢依然堪憂。不過由於政府宣布將不會公布10月就業數據，使Fed的利率決策仍缺乏最新的數據指引，加上決策官員的立場存在「強烈的不同觀點」，因此12月是否第三度降息仍高度不確定。

路透專欄指出，Fed會發現自己陷入了一場猜測遊戲：難以衡量的就業訊號、模糊的生產率測算以及AI影響的不確定性，而與此同時，經濟仍顯強勁且通膨依然偏高。燈塔已重新點亮，或許令人感到欣慰，但眼前的一切依然迷霧重重。

