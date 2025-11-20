美就業轉弱 避險升溫助攻金價！「這國」連 12 月增持黃金

截至今日（20 日）下午 1 點，國際金價報 4,077 美元／盎司。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 市場關注美國最新初領失業金與 ADP 單週就業報告，數據均顯示就業降溫跡象，推動金價延續前一日反彈，震盪走高至 4,087～4,098 美元區間。截至今日（20 日）下午 1 點，國際金價報 4,077 美元／盎司。

台銀表示，英國發布 10 月 CPI 年增率 3.6%，創 4 個月來新低，市場預期 英國央行 12 月降息機率大增，雖英鎊兌美元走跌，且日幣續貶跌破 156，提 振美元指數上行至 99.7，然而因市場聚焦 10 月 FOMC 會議紀要，並預期此次聯準會內部強烈分歧之政策不確定性，及近期全球風險性資產受 AI 估值過高之 擔憂下而走跌，使避險情緒反轉升高，帶動金價拉升突破 4,100美元，一度走高至 4,132.68 美元。

台銀進一步指出，隨著後漲勢收斂至 4,090 美元下方，後凌晨 FOMC 會議 紀要顯示顯示對 12 月降息看法明顯分歧，多數委員認為在今年剩餘時間內維 持現行利率目標區間，將是較為審慎的選擇，使金價持續橫盤於 4,070- 4,085 美元之間，最後報價 4,080.66 美元。

世界黃金協會(WGC)報告指出，中國官方黃金儲備在金價創新高的背景下仍持續增加，中國人民銀行已連續 12 個月增持黃金，十月再添0.9公噸，使2025年迄今的累計增持推升總持有量至2,304.5公噸，較2024年底增加 24公噸。同時，黃金在中國外匯儲備中的占比由5.5%提升至8%， 顯示官方持續強化黃金在外匯資產配置中的地位。

WGC中國研究主管Ray Jia表示，近期中國對黃金增值稅（VAT）的調整可 能會對本地黃金首飾需求造成壓力，因為稅率有所提高，但由於金價已連續三年上漲，消費者的價格敏感度可能也在降低，且新稅制並不適用於上海金交所(SGE)會員銷售的金條、黃金ETF及黃金積存計劃(GAPs)，因此金條銷售仍有進一步成長的空間，部分消費者甚至可能購買金條作為飾品加工用途。

