美崙守望相助隊連續八年榮獲內政部「甲等獎」肯定
記者林中行／花蓮報導
花蓮市美崙守望相助隊長年深耕社區治安，持續投入夜間巡守、環境查察、防災協助與社區關懷等任務，再次以穩健成果獲得內政部「甲等獎」肯定，花蓮市長魏嘉彥前往民運社區發展協會貼紅榜，向全體隊員致上最高敬意。
市長魏嘉彥在民政課長潘堂盛陪同下前往民運里，與民運里長林美靜一起貼上象徵榮耀的紅榜，並向隊員逐一致意，同時送上數箱橘子，取「大吉大利」之寓意，感謝大家長年以來在治安維護、交通協助、環境巡查及防災動員上的付出。
魏嘉彥表示，守望相助隊是社區安全的第一線，這八年來的甲等獎，是隊員一步一腳印「巡」出來的成果，也是讓居民最安心的力量。他指出，市公所將持續爭取中央及縣府資源，強化巡守設備與安全配備，包括照明改善、巡邏器材更新及反光與防護裝備補強，讓隊員執勤更加放心。
魏嘉彥指出，在市代會支持下，花蓮市公所明年起將增加巡守隊的夜點費，也就是從每年兩萬五千元增加到每年三萬元，未來也將持續支持巡守隊能量，大家攜手同心，共同打造安全的社區環境。
民運里長林美靜表示，美崙守望相助隊員多半是長期投入社區志工服務的居民，平時忙於家庭與工作，但只要夜間巡守時間到，大家便自動到位，不論寒暑或颳風下雨，依然堅守崗位。
林美靜指出，能夠連續八年獲甲等評核，是所有隊員共同努力的成果，感謝縣府、市公所長期給予資源支持，期盼透過政府與社區自主力量，讓美崙及民運地區治安更加提升，共同打造守望相助、互相照應的友善社區。
