美崙工業區大理石工廠深夜大火！火舌竄天燒穿鐵皮屋 「3個多小時」撲滅

花蓮市美崙工業區一間大理石工廠於8日晚間近11點突發大火，橘紅色火光直竄夜空，伴隨濃濃白煙遮蔽路面。花蓮消防局迅速出動16輛消防車、52名警義消前往搶救，經過超過1個小時的努力才控制住火勢，直到9日凌晨2點多完全撲滅。這場大火燒毀工廠約150至200坪面積，造成約20萬元財物損失，所幸工廠員工全部安全逃生，未造成人員傷亡。

消防人員抵達現場後，發現是一處鐵皮工廠起火，牆壁已被燒得焦黑，隊員立即使用電鋸將鐵捲門鋸開，並拉水線進行灌救。從現場窗戶可以看到，鐵皮屋被燒穿，工廠內不斷竄出火舌。工廠員工表示，起火處為辦公室區域，廚房有瓦斯，另外還有工廠配件存放在內。

花蓮消防局第一大隊長林武正表示，整個廠房面積約800坪，其中燃燒部分約150至200坪。林武正解釋，該建築主要作為大理石工廠使用，另有部分空間做為辦公室及寢室用途。至於起火原因，林武正指出需由消防局調查人員後續進行調查才能確定。

這間遭火災重創的大理石工廠主要經營建築石材和墓材相關產品，此次火災雖然未造成人員傷亡，但工廠全毀，短時間內難以恢復營運。消防隊在控制住主要火勢後，仍持續處理鐵皮屋燜燒的殘火，直到徹底撲滅為止。這場突如其來的火災提醒大家，工廠安全防護工作的重要性，以及火災發生時迅速逃生的必要性。

