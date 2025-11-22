美崙工業區驚傳大火！濃煙狂竄駭人畫面曝

[Newtalk新聞] 媒體人吳子嘉近日爆料前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選，引發政壇及媒體關注。不過，民進黨桃園市議員魏筠轉述鄭文燦回應「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「沒有任何選舉規劃」沒有百分百跟「不選」劃上等號，如果民進黨主席賴清德開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？地方盛傳鄭接觸樁腳、金主。 凌濤在臉書發文寫道：「鄭文燦參選2026並非空中樓閣，有人轉述鄭文燦的心境提及『我心如止水，沒有任何選舉的規畫』。這段話埋的伏筆相當多，一是看鄭前市長遭到司法調查的滄桑，心如止水表示不願有任何政治波動影響司法結果。二是『沒有任何選舉規劃』沒有百分百跟『不選』劃上等號，如果賴主席開綠燈，選舉規劃會不會橫空出現？」 凌濤聲稱：「無風不起浪，我們早就聽聞地方盛傳鄭積極走動，接觸原本的樁腳及金主，並有評估參選2026的可能性。有一說是操盤縣市議員競選，但各區變動有限，比較可能是為他自己試水溫。他稱心如止水，唯一擔心這一試，官司又橫生變數，一切都要看賴清德的態度。」 凌濤指稱：「賴不開綠燈，鄭不會輕舉妄動，風險太高。賴清德對桃園佈局就算贏的機會有限，應該會妥適評估固盤機

