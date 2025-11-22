美崙工業區驚傳大火！濃煙狂竄駭人畫面曝
最新消息，花蓮的美崙工業區今（23日）凌晨約1點左右傳出嚴重火警，據「記者爆料網」上的現場畫面，濃煙狂竄高空畫面駭人。轄區消防分隊、警方、救護人員都已趕到現場救援及交管，確切的傷亡狀況暫時不明，火災發生的原因目前消防局火調科正在調查釐清中。
火災現場。（圖/記者爆料網）
