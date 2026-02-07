美崙派出所結合社區力量辦理治安會議 深化反詐與交通安全宣導

%E4%B8%80 46 300x225 1

【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】為強化社區治安網絡、提升民眾防詐及交通安全意識，花蓮分局美崙派出所於2月6日下午結合花蓮義警中隊、明恥國小、民運社區發展協會及美崙守望相助隊，共同辦理社區治安會議，由美崙派出所長林楨嵎主持會議，廣邀地方民意代表及社區居民參與，凝聚公私協力守護社區安全。

本次會議由花蓮分局副分局長盧廣勳率領分局幹部出席，並邀請花蓮縣警察局防治科長張世霖到場指導。與會貴賓包括花蓮市長魏嘉彥、吉安鄉長游淑貞、縣議員魏嘉賢、笛布斯．顗賚，以及謝國榮助理、李正文秘書、徐子芳辦公室主任、吳東昇辦公室主任，另有花蓮市公所秘書陳瑱旻、花蓮市民代表會副主席黃達祥及代表田珍綺等人與會參加，顯示對社區治安及交通議題的高度重視。

會議過程中由衛生局毒品危害防制中心及花蓮縣花蓮市地政事務所進行毒品與反詐騙宣導；另由花蓮分局偵查隊長謝宗基進行預防犯罪宣導，解說民眾可能遭遇的各類詐騙態樣，鼓勵社區居民主動參與反詐行動，強化「識詐」觀念，以擴大反詐宣導量能；在交通安全宣導方面，則由花蓮分局第五組長許銘浚報告防制A1、A2交通事故的具體作為，並針對交通安全觀念及電動慢車相關規定進行說明，期盼透過持續宣導，深化民眾交通安全教育，有效防制交通事故發生。

花蓮分局表示：社區治安需仰賴警民合作與跨機關聯防，未來將持續深入社區辦理治安會議及宣導活動，結合在地力量，共同打造安全、安心的生活環境。