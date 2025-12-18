美川普政府新一批對台軍售案3510億！國防部證實：協助台灣自我防衛

美國政府正式宣布，將對台灣出售總價111億540萬美元（約新台幣3510億）的軍售案8案，可望於1個月後正式生效，外交部強調，這是美國總統川普第二任期內第二批對台軍售，彰顯美國依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台安全承諾；國防部也證實，將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

外交部今天宣布，收到美國政府正式通知，行政部門已知會國會，將對台灣出售總額111億540萬美元的「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、及「魚叉飛彈可修件檢修」等共8案。

外交部表示，這是川普政府第二任期內宣布的第二批對台軍售，再次彰顯美國依據《台灣關係法》及「六項保證」，堅定履行對台安全承諾，並延續對台軍售常態化的政策，協助台灣維持足夠的自我防衛能力及建立強韌的嚇阻戰力。

外交部長林佳龍誠摰感謝美方長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，並欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）對台灣戰略地位及強化軍力以嚇阻台海衝突的重視。

外交部證實美國軍售案。圖／台視新聞

國防部指出，此次美政府同意供售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

責任編輯／張碧珊

