美工刀不見了！關西機場深夜航班 所有人重新安檢

日本關西機場4日深夜傳出管制區內店舖「美工刀不見了」，機場基於安全考量，要求所有已通過安檢的旅客重新安檢，導致部分航班延誤，有的班機甚至直接取消。目前關西機場起、降均已恢復正常。

關西機場4日深夜約11點，突傳出管制區內店舖一把美工刀遺失，根據飛安規定，所有已完成通關程序的旅客必須全部退回，進行重新安檢。

1名台灣旅客在社群平台發文，說安檢期間明顯感受到航廈內的警戒程度升高，不僅有大批警、消人員進駐，連廁所周邊也有保安及地勤戒備。不過他們直到離開機場前，都沒有獲得任何說明。

反而是桃園機場的訊息更新較快，台灣旅客透過社群互相分享，才知道關西機場發生什麼事，不少人感到錯愕，面對行程大亂，相當無奈。

該起事件造成部分航班延誤、取消，許多旅客折騰到5日凌晨3、4點才順利拿到行李。關西機場航班5日上午陸續恢復正常，起、降均未受影響。

