美工刀不見震驚關西機場 4物品管制超嚴 遺失恐解約

日本關西機場管制區內的店舖，4日深夜發生「美工刀消失」事件，導致所有旅客重新接受安檢，部分班機甚至因此直接取消。一名曾在關西機場上班的女網友表示，美工刀、剪刀、酒精、長拖把都屬於管制品，一天至少要檢查4次，若東西不見導致機場大亂，店家不僅會遭到解約，還需賠償造成延誤的費用，是非常嚴重的事情。

一名自稱曾在關西機場上班的女網友昨（5）日在Threads表示，美工刀、剪刀、酒精、長拖把在機場都屬於管制品，每天上班至少要點4次東西還在不在，第一天入職時主管就耳提面命警告，絕對不能弄丟管制品，否則全機場都會停下來一起找東西，連等待起飛的旅客也全都要重新進行安檢。

原PO透露，酒精、拖把體積比較大，且不會一直使用，基本上都會在原位，但剪刀、美工刀屬於很常使用的物品，如包裝時會用來剪緞帶，她上班的店面是直接把剪刀用鐵鍊、密碼鎖鎖在櫃檯下方，避免真的有人太粗心，使用完沒放回原位導致遺失。

原PO說，主管警告若管制品不見，且最後真的找不到，除了必須寫報告之外，店家很可能會直接被結束契約趕出機場，還要賠償機場延誤造成的損失費，屬於在機場上班最恐怖的事情。

其他網友則說「原來會這麼嚴重，真的長知識了」、「也太誇張了吧，不知道這次有沒有找到那把美工刀」、「原來有這麼多管制品」、「其實可以想到嚴重性，刀子可能會被拿去劫機，一定要謹慎應對」。

