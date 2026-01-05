美工刀失蹤！關西機場管制區大亂 航班遭延誤、取消

關西機場管制區店鋪遺失美工刀，導致航班大亂。資料照，陳泓儒攝



日本關西機場4日發生一起管制區店鋪遺失美工刀事件，機場基於安全考量，要求所有旅客、行李重新受檢，部分航班為此延誤、取消，現場一陣大亂，幸而目前已排除危機可能，起降已恢復正常。

有一名台灣旅客今日凌晨在社群Threads上發文說，人在關西機場，安檢期間明顯感覺警戒程度比過往更嚴謹，還看到許多警察、消防人員，連保安和地勤也在戒備中，後來台灣旅客相互交流，才知道桃園機場有發消息，原來是關西機場發生管制區店鋪的美工刀遺失，因此所有旅客皆須重新接受安檢。

廣告 廣告

據了解，關西機場為此大亂，不少旅客在等待數小時後，接獲通知航班被延誤、改期或取消，直到今天上午起、降才陸續恢復正常。

更多太報報導

好市多會員費10年來首度調漲！4月起金星、商業主卡/副卡一律1500元

嬰幼兒食品再爆重金屬！鏡週刊揭7項零食 鎘超標最高53倍

王陽明元旦出車禍！信義區駕跑車追撞 誠懇道歉獲激賞