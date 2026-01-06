美工刀遺失關西機場深夜停擺！ 前員工揭超嚴制度：恐遭解約還要賠償

美工刀與剪刀等常見工作器具，於機場內被列為高風險管制品，遺失恐造成重大後果。（示意圖／達志／美聯社，下同）

日本關西國際機場在1月4日深夜發生一起突發事件，一把美工刀遺失，竟引發全機場大規模安檢作業，不僅所有旅客被要求重新接受安全檢查，甚至導致多班航班取消。這起看似微小的疏失引發廣泛關注，一名自稱曾任職於該機場的女網友在社群平台Threads發文指出，美工刀屬於機場嚴格控管的「管制品」，一旦遺失，後果不僅會造成全航廈營運混亂，甚至可能導致涉事商家被終止合約，並須賠償因此造成的各項損失。

據悉管制品遺失將啟動全面安檢機制，影響所有乘客。

該名網友表示，她過去在機場工作時，第一天入職便接受上司耳提面命的警告，像是剪刀、美工刀、酒精、長柄拖把這類物品，都屬於高風險管制品。這些物品雖看似平常，卻因具有潛在危險性，必須每日定時清點至少四次，任何時刻都不容遺失。她回憶，當時工作的店面為防止疏失，特別將常用的剪刀與美工刀用鐵鍊鎖定於櫃檯下方，並加裝密碼鎖，就是為了避免員工使用後未歸位，導致意外遺失。

她進一步指出，像酒精或拖把這類體積較大、不常移動的物品，一般會固定擺放於原位，相對不易遺失。但剪刀與美工刀常被用來處理包裝、剪開物品等日常工作，流動性高，更容易在忙碌中被誤放遺落。一旦清點時發現這些物品短缺，店鋪須立刻向主管回報，並啟動緊急處理機制。

最嚴重的情況下，若管制品在管制區內遺失且無法尋回，機場將採取全面性安檢，所有旅客須重新通過檢查程序，機場部分作業會即刻停擺。對商家而言，不僅需提出書面報告說明事件經過，還可能被機場單方面解約，並須負擔因此造成的航班延誤、作業停滯等連帶損失，等同被逐出營業場所。

該名網友直言：「在機場工作，這是最恐怖的事。美工刀不見，不是小事，是會讓整個航廈停擺、所有人下班找刀、旅客再安檢的等級。」她坦言，儘管內部控管制度極其嚴格，但在高度人流、作業繁忙的機場環境中，只要稍有不慎，就可能釀成重大營運風險。

這則經驗分享引起網友廣泛討論，不少人表示驚訝：「沒想到規定會嚴格到這種程度」、「原來刀子不見可以讓整個機場停擺」、「可以理解，畢竟有被挾持的風險」、「希望這次順利找到那把美工刀」、「上了一課，長知識了」。

