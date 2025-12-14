美工刀醉漢「殺人未遂」聲押獲准 檢方鐵腕理由曝光：居無定所恐再犯

曾姓男子持美工刀追殺兩名高中生，屏東地院裁定羈押。讀者提供

屏東縣仁愛國小昨（13日）發生醉漢持美工刀繞校園追殺高中生案，45歲曾姓男子酒醉後僅因與兩名高中學生「對到眼」就暴走，持刀闖入正舉辦校慶的校園，造成公眾極大恐慌。屏東檢警依殺人未遂、恐嚇等重罪向法官聲請羈押，台南地院今天上午裁准。

檢警指出，嫌犯曾男居無定所，有竊盜、公共危險等相關前科，其酒後隨機持刀追殺、嚴重威脅學童及公眾安全的行為，加上其不穩定的生活狀態及前案紀錄，擔憂若放任其在外，恐將對社區造成更嚴重的危害，才會向屏東地方法院聲請羈押，院方認同檢警訴求，最終裁定收押。

該案發生過程是，兩名高中生昨天中午在屏東市仁愛國小旁長椅休憩等友，沒想到竟只因與一名騎單車的醉漢「對到眼」，瞬間引爆一場恐怖的校園大追殺。曾男二話不說從外套內掏出美工刀，反手持握且刀刃向下，邊口出穢言恐嚇，學生們見狀嚇破膽，拔腿狂奔，一路衝向仁愛國小大門口保命。

案發當天適逢仁愛國小舉行校慶，校園內外人潮眾多，這場追逐戰讓歡樂的校慶瞬間變成恐怖「煉獄」！男學生被歹徒追殺進校園，被迫在校內跑了整整「兩圈」逃命，同時顫抖著手用手機報警求救。最後衝入保健室大喊求救時，57歲鍾姓校護立即化身「天使女神」，展現超乎常人的機警和冷靜。

校護看見學生被持刀追趕進來，第一時間將周邊目擊的學童共6人，加上這兩名高中生，全部「拉進」保健室。她隨即將門「反鎖」，並指揮眾人「用身軀頂住門」，成功阻擋這名暴走醉漢闖入，她同時立即通報校長並打電話報警。屏東警分局獲報後，即刻啟動快速打擊部隊，火速趕抵現場，迅速在校園內將這名持美工刀的曾姓男子壓制逮捕，並當場查扣了兇器。



