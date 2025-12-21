美巨額軍售 北京有底

美國政府17日宣布批准總額111.5億美元對台軍售案，創下華府歷來對台軍售最高紀錄。外界解讀此案諸多項目與賴政府1.25兆國防特別預算有關，且美方一反慣例提前釋出消息，試圖希望獲得台灣朝野支持。北京外交、國防、台辦等部門反應激烈，是否令美中關係急轉直下？基本可以研判：北京的手抬起來了，但還沒拍下去。

有解讀認為，這筆111.5億美元對台軍售案涵蓋8項裝備，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統等，這些裝備是美方「超前部署」向台灣朝野立委發出明確訊號：只有通過1.25兆特別預算，台灣才能獲得這些武器。

換言之，美國這筆軍售「強買強賣」成分不小，此舉意在考驗賴政府，向美方究竟是開出空頭支票，還是能拿出真金白銀。尤其在目前立法院朝野鬥爭激烈，行政和立法部門運轉瀕臨癱瘓的狀況下，賴總統大可以把1.25兆特別預算的延宕推到在野黨身上，但川普政府用這種方式形同「反將一軍」，既有施壓藍白的意味，也有敲打民進黨的動機。

另一方面，也有人注意到，這次軍售案總額之所以高，是「一拖再拖」多次累積的結果，其中一些軍售程序早已在今年10月中下旬完成，只是拖到現在才通知國會、對外宣布。這說明，美方為了給10月底的釜山「川習會」醞釀正面氣氛，悄悄把板上釘釘的對台軍售案放在桌面下，避免刺激北京。

整體而言，川習會後美中關係氣氛不錯，加上美國新版《國家安全戰略報告》幾乎難覓針對中國的刺激性論述，外界多預判至少到明年4月川普訪中前，美中會延續穩定向好的趨勢。因此，此次對台軍售案的時間點放在12月、西方耶誕假期之前，似乎也有避開敏感期的考量。

相信北京看得很清楚，這筆大額對台軍售案仍處於「懸而未決」的狀態：台灣還沒付錢，武器更不會立馬交付，因而可以預計，近期大陸官方高分貝的抗議、交涉應屬表態層面，當然有警告意味，但應能拿捏住尺度。特別是當賴政府決定不副署法律、藍白開闢「彈劾賴清德」戰場後，軍售議題焦點反而變得模糊，只要1.25兆特別預算繼續被立法院外交及國防委員會封殺，軍售案就沒辦法推進下去。

當然還有一種可能，那就是賴清德故意用「不副署」拉高姿態，然後拿1.25兆特別預算與藍白立委做交易，最終達成內閣改組、各取所需的結果，或許這正是閣揆卓榮泰PO出黑白照片的原因了。（作者為智庫研究員）