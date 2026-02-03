美巴爾的摩港 2025年貨量締新猷

根據英國航運相關網站表示，美國馬里蘭州巴爾的摩港（Port of Baltimore）在歷經法蘭西斯史考特基大橋（Francis Scott Key Bridge）坍塌事故後，二○二五年交出亮眼成績單，貨物處理量全面回升並創下新紀錄。馬里蘭州州長摩爾表示，該港全年共接待二千二百二十三艘貨船進出港，超越二○二三年創下的二千一百三十七艘紀錄，較二○二四年成長約二成一，展現港口營運高度韌性。

在貨櫃業務方面，西吉特海運碼頭（Seagirt Marine Terminal）表現同樣突出，全年處理貨櫃量達一百一十一萬三千三百零九TEU，刷新之前紀錄，靠港船次增至六百八十九艘，較二○二三年增加近百艘，每週固定貨櫃航線也由二○二四年的十二班，提升至十五班。

港務機構指出，隨著CSX霍華德街隧道改善工程（Howard Street Tunnel Project）預計於二○二六年完工，巴爾的摩港鐵路聯運能力將進一步提升。這項斥資五億一千八百萬美元的現代化工程，將使雙層貨櫃列車得以直接進出港區，預估每年可新增約十六萬TEU，並帶動近一萬四千個就業機會。

資料顯示，巴爾的摩港目前直接支持逾二萬個就業機會，對全州經濟年產值貢獻超過七百億美元。隨著新投資與基礎建設到位，港口對二○二六年營運前景持續看好。