美布希號航艦橫跨大西洋了！繞道非洲部署中東加入對伊朗包圍網

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國與伊朗持續談判中，但並未停下調度兵力馳援中東的步伐。根據美國海軍學會新聞網(USNI News)報導，美軍上月底自美國東岸啟程的布希號航艦，目前已橫跨大西洋，正在非洲南部的納米比亞外海活動，研判可能沿著非洲大陸繞行，前往中東的阿拉伯海部署，屆時，美軍將有3支航艦打擊群持續包圍伊朗。

美國海軍學會新聞網13日報導，布希號航艦自3月31日左右啟程，不過，比起從美國東岸啟程的航艦，穿越大西洋後會取道直布羅陀海峽進入地中海的慣例，而是從非洲南部一路繞行至東非、中東一帶，未來可能在阿拉伯海，協助美軍封鎖荷姆茲海峽，或發動對伊朗的打擊任務。

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匿名美軍官員證實，布希號有著庫克號、梅森號、羅斯號等3艘伯克級神盾驅逐艦護航，北極號補給艦也隨行，扮演海上整補關鍵角色。

除了持續馳援的布希號航艦打擊群，林肯號航艦打擊群正部署在阿拉伯海，另有7艘獨立部署的神盾驅逐艦在該水域活動；先前遭逢火災的福特號航艦，目前在地中海待命當中，因此，美軍將可能有3艘航空母艦投入對伊朗的軍事行動。

美軍中央司令部(CENTCOM)近期才發布聲明宣布封鎖荷姆茲海峽，其表示：「封鎖將以不偏不倚的方式執行，針對所有進出伊朗港口與沿海區域的船隻，包括阿拉伯灣與阿曼灣所有伊朗港口。」但也強調，中央司令部部隊不會妨礙往返非伊朗港口、通過荷姆茲海峽的船舶航行自由。

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