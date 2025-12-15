美布朗大學校園槍擊案 台灣留學生關燈躲桌下躲劫

美國布朗大學爆發校園槍擊，台灣博士生簡江恆接受媒體採訪，回憶躲藏經過。（圖／達志影像美聯社）

美國常春藤名校布朗大學發生槍擊案，造成2死9傷。一名在布朗大學攻讀博士的台灣留學生，劫後餘生，當時他看到校方發布的警告簡訊，立刻關門關燈，並躲到桌子底下，才逃過劫難。警方原本逮捕一名涉案男子，不過偵訊後，發現他並不是嫌犯。

布朗大學周末發生的槍擊事件，讓整個校園陷入恐慌。最新警方救援畫面顯示，員警在確認圖書館安全後，要求躲在書架間的學生高舉雙手站起來並迅速撤離。當時學生們全部蹲在地板上，因為恐懼而不敢出聲。

台灣博士生簡江恆回憶事發經過時表示，當時他和另外三個朋友正在實驗室工作。工作到一半時，朋友們告訴他收到通知，說發生了校園槍擊，地點就在離他們一個街區的地方。簡江恆和同學們決定關上所有的門，關掉燈，並躲到桌子底下，等待下一個通知，這個決定可能救了他們的性命。

雖然許多學生都順利躲過這次槍擊，但有學生對校方的應對提出質疑。布朗大學學生Theodore Coben認為，校方警報發得太晚，消息比社群媒體散佈得還慢。他表示，從事件發生到收到大學正式警報，中間經過了8到10分鐘的時間。

警方事後在科文垂的飯店逮捕了一名男子，但經過調查後發現此人與案件無關，已將其釋放。根據警方公布的監視器畫面，嫌犯當天身穿深色衣物，估計年齡在30歲左右，但臉部難以辨識，目前仍在追緝中。槍擊事件發生後，布朗大學的學生們在雪夜中舉行集會，悼念在這次悲劇中失去生命的罹難者，並為受傷的人們祈福。這起事件再次引發了人們對校園安全問題的關注和討論。

