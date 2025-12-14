美布朗大學校園槍擊案2死9傷 台博士生躲桌下驚險逃劫

槍擊案發生在美東時間，13號下午4點20分左右。槍手走進布朗大學、布魯斯與霍利教學大樓，一樓的大教室，對著正在進行期末考的學生開槍掃射，有10名學生中彈，1人遭爆破碎片割傷。監控錄影機拍到了兇嫌離開現場的畫面，他身穿黑衣，年紀約30多歲，長相完全看不出來。

地方與聯邦出動了400多名荷槍實彈的執法人員，在校園及四周圍社區進行地毯式大搜捕。校方在官網公布了15個封鎖區域，要求區域內學生與居民就地避難，直到執法人員協助撤離到安全地點。市中心平常週末熙熙攘攘的街道，一下子陷入死寂，只剩下閃著燈號的警車與消防車。

廣告 廣告

普羅維登斯市長史麥利表示，「我們社區目前有兩個首要任務，第一將肇事者繩之以法，第二祈禱受害者康復，整個布朗社區的心都碎了。」

在布朗大學攻讀工程博士學位的台灣學生簡江恆，案發時人恰好在附近實驗室工作，他向美聯社記者表示，在桌子底下藏了2個小時才脫身。

布朗大學工程博士生簡江恆說道，「我和三位朋友當時正在實驗室工作，對我們來說這禮拜壓力很大，我當時正做到一半，朋友告訴我他們收到槍擊事件通知，就距離我們一個街區，所以我們決定關上所有的門，關燈然後藏在桌子底下，等待接下來的通知。」

位在東岸羅德島的布朗大學是常春藤盟校之一，有11000名學生。這是羅德島自2008年以來，又一起校園槍擊。獨立分析網站「槍械暴力檔案」的統計指，今年到目前為止，全美已經發生了389宗大型槍擊案。