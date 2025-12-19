美布朗大學槍擊案凶嫌持綠卡入境 川普下令暫停抽籤

美國長春藤名校布朗大學(Brown University)日前發生大規模槍擊案，造成2人死亡、9人受傷。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)隨後在當地時間18日宣布，美國將暫停實施俗稱「綠卡樂透」(green card lottery)的綠卡抽籤計畫，並指出該槍擊案的嫌犯正是透過該管道入境美國。

現年48歲的葡萄牙籍男子瓦倫特(Claudio Neves Valente)被控於本月13日闖入布朗大學一棟建築，向正在考試的學生開火，造成2人死亡、9人受傷。

此外，調查人員指出，他在犯下布朗大學槍擊案的兩天後，也殺害了一名麻省理工學院(MIT)教授。

諾姆透過社群媒體發文指出，瓦倫特於2017年透過多元化移民簽證(Diversity Immigrant Visa，DV1)獲得綠卡進入美國。

諾姆寫道：「在川普總統的指示下，我立即要求美國國籍暨移民局(USCIS)暫停綠卡樂透計畫，以確保美國人不再遭受這個災難性計畫的傷害。」她又說：「這種兇殘之徒根本不該被允許進入我們的國家。」

警方18日晚間表示，在經過連續幾天的搜捕後，瓦倫特被發現已自殺身亡。

根據美國國務院的資料，美國每年透過綠卡樂透計畫向「對美移民率較低的國家」提供多達5萬5000份永久居留簽證。為符合資格，申請人必須具備高中(含)以上學歷，或擁有2年培訓或工作經驗，並通過面試等一系列審查程序。