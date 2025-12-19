美布朗大學槍擊案凶嫌自戕身亡 涉犯MIT教授命案

（中央社新罕布什爾州賽勒姆18日綜合外電報導）美國官員今天表示，上週末布朗大學大規模槍擊案的凶嫌已經身亡。調查人員同時指出，他在布朗大學慘案發生兩天後，也殺害一名麻省理工學院（MIT）教授。

路透社報導，官員說，槍手身分確認為葡萄牙籍的瓦倫特（Claudio Neves Valente），他曾在20多年前就讀布朗大學（Brown University），但犯案動機仍不明。

波士頓聯邦檢察官佛里（Leah Foley）表示，48歲的瓦倫特已經身亡。官員透露，他是物理系博士生，對槍擊案爆發的大樓十分熟悉。

廣告 廣告

普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）與羅德島州檢察長奈倫哈（Peter Neronha）在今天晚間的記者會上表示，瓦倫特是自戕身亡，調查人員相信他是獨自犯案。

培瑞斯說，一名曾在布朗大學校園廁所內與瓦倫特對峙的民眾提供線索，警方由此循線找到他在麻薩諸塞州一家租車公司租用的車輛。警方隨後取得瓦倫特在租車行的監視畫面，發現他穿著與布朗大學槍擊案影像中相同的衣服，並在租賃合約上找到他的名字。

美國聯邦調查局（FBI）波士頓分局特別探員多克斯（Ted Docks）向媒體表示，犯嫌的遺體是在新罕布什爾州賽勒姆（Salem）一處倉庫中發現的，大批執法人員今天晚間抵達現場。賽勒姆位於波士頓市中心以北約30公里處。

奈倫哈指出，發現遺體的倉庫正是瓦倫特所租用。他補充說，調查人員仍不清楚為什麼瓦倫特犯下槍擊案，也不知道他為什麼選擇這棟大樓行凶。

奈倫哈說：「我們真的不知道為什麼是現在、為什麼是布朗大學、為什麼是這些學生以及為什麼是這間教室。這一切對我們來說仍是未知。」

波士頓首席檢察官佛里在記者會上表示，調查人員確信瓦倫特15日「謀殺了MIT教授羅瑞洛（Nuno Loureiro）」，並表示檢方掌握足夠證據證明他與此案有關。一名普羅維登斯官員指出，據信瓦倫特與羅瑞洛曾就讀葡萄牙首都里斯本（Lisbon）同一所大學。

佛里說，一旦調查人員對瓦倫特的動機有所了解，將會向大眾說明。

布朗大學13日爆發槍擊案時，這所常春藤盟校有兩名學生身亡，另有至少8人受傷。

官員本週稍早曾表示，看不出布朗大學慘案與一名麻省理工大學教授15日遭槍擊命案有任何關聯，但他們現在相信這兩起事件可能有關。

羅瑞洛是在他位於麻薩諸塞州波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住家遭殺害，地點位於布朗大學校園以北約80公里處。他是麻省理工學院核科學與工程系、物理系以及電漿科學與核融合中心（ Plasma Science and Fusion Center）的成員。（編譯：張曉雯）1141219

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。