美布朗大學槍擊案嫌犯身分曝光 曾在軍中服役4年

美國布朗大學槍擊案的嫌犯身分曝光。為24歲男子艾瑞克森（Benjamin Erickson，左/翻攝CNN）。右圖為警方公布的嫌犯身影。路透社



美國布朗大學週六（12/13）發生校園槍擊事件，造成至少2人死亡、7人受傷。警方週日（12/14）在附近飯店逮捕一名年約20多歲嫌犯。媒體報導，該名嫌犯為威斯康辛州人，曾在軍中服役4年。

羅德島州首府普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）週日在記者會上表示，已在距離布朗大學約半小時路程的一間飯店內逮捕一名與布朗大學槍擊案有關的嫌疑人。培瑞斯表示，該名嫌犯年約20多歲，但未提供更多訊息，僅表示目前警方並未搜尋其餘嫌犯。

廣告 廣告

美國羅德島州警方公布布朗大學槍擊案的疑似嫌犯身影。路透社

NBC新聞、CNN和《華盛頓郵報》分別引述知情人士指出，被警方逮捕的嫌犯為24歲的艾瑞克森（Benjamin Erickson）。他原為威斯康辛州居民，也在華府有住處。

美國布朗大學槍擊案的嫌犯身分曝光。為24歲男子艾瑞克森（Benjamin Erickson）。翻攝CNN

陸軍發言人卡斯楚（Ruth Castr）向媒體證實，艾瑞克森曾於2021年5月至2024年11月在陸軍服役。卡斯楚說：「他並未被外派佈署過，以4等兵軍階退伍離開陸軍。」

根據NBC，艾瑞克森並無公開犯罪紀錄。另據CNN報導，艾瑞克森在威斯康辛州的家於週日當天出現聯邦調查局人員。

布朗大學的這起校園槍擊案是美國今年以來近400起大規模槍擊事件之一，也讓這所美國歷史最悠久的大學人心惶惶。校園已取消年底前的所有考試和授課。

普羅維登斯市長史邁利（Brett Smiley）表示，這起校園槍擊事件的受害者全為學生。7名傷患中有1人傷勢仍相當嚴重但情況穩定，其餘傷者已經出院。

更多太報報導

美布朗大學槍擊案 FBI行動定位鎖定20多歲嫌疑人

詭異巧合？模仿犯？ 布朗大學槍案隔天是26死「桑迪胡克」13週年

她12歲目睹美17死校園槍擊慘案 讀布朗大學竟噩夢重演