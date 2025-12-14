美布朗大學槍擊案學生2死9傷 24歲嫌遭拘留

美國布朗大學槍擊案造成10多人死傷。警方鎖定24歲嫌疑人，將他拘留。

美國布朗大學期末考期間發生槍擊案，已知有2名學生喪生、9人受傷。警方在羅德島州一間飯店內，拘留了一名「關係人」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，警方指出，拘留了一名20多歲男子，這名男子被認為是布朗大學槍擊案嫌疑人，警方在酒店房間發現他攜帶的一把左輪手槍和一把小型格洛克手槍。

CNN引述多名執法部門消息人士說法，被拘留的嫌疑人已經被確認，是來自威斯康辛州的24歲男子埃里克森。聯邦調查局（FBI）局長巴特爾在社群平台X發文指出，FBI行動數據分析專責小組透過行動定位資訊鎖定嫌疑人所在位置。

槍擊案發生後，普羅維登斯市的一個公園舉行守夜和社區活動，市長表示，居民可以聚在一起傳遞一些溫暖。貝斯埃爾猶太教堂的高級拉比敦促社區團結，分享光明。至於布朗大學，由於受到槍擊事件衝擊，已經取消所有課程和考試。羅德島州長宣布，州政府大樓和設施降半旗，悼念布朗大學槍擊案受害者。