美布朗大學槍擊案釀2死9傷 警方拘留一名關係人

（中央社羅德島州首府普羅維登斯14日綜合外電報導）美國常春藤聯盟名校布朗大學校園昨天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成2死、9傷後逃逸。羅德島州普羅維登斯警方今天表示，已拘留一名與槍擊案有關的「關係人（person of interest）」。

羅德島州（Rhode Island）普羅維登斯（Providence）市長史麥利（Brett Smiley）和警察局長培瑞斯（Oscar Perez）一同出席記者會，培瑞斯表示，該名人士是在「今天清晨較早時」遭到拘留；他並說，目前執法單位並未在尋找其他與此攻擊事件相關的人員。

布朗大學（Brown University）今天發布公告表示，警方已解除校園的就地避難令（shelter-in-place）。

布朗大學校長派克森（Christina Paxson）向媒體表示，所有或幾乎所有受害者都是學生，並說道：「這是人們最不希望發生的一天，但它真的發生了」。

布朗大學校園醫療與健康服務部門表示，截至昨天深夜，9名傷者中有7人情況危急。（編譯：嚴思祺）1141214