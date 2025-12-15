美布朗大學槍擊案2死9傷 警拘留1退伍步兵

羅德島州居民與學生14日聚集悼念布朗大學槍擊事件的罹難者。目前校方已取消本學期剩餘的考試與課程，當天校園一片寂靜，慢慢落下的雪花讓社區更添哀傷。警方在離布朗大學約30分鐘車程的科芬特里鎮一間飯店房間內，拘留一名關係人士。

目擊者、布朗大學博士生佛里森回憶，「我第一個直覺是那是槍聲，但接著我又告訴自己不可能吧，這種事怎麼會發生，所以我還是繼續坐著，直到我一位同事突然跳起來，他收到警報後立刻通知大家。」

廣告 廣告

根據多家媒體報導，該男子為24歲來自威斯康辛州的班哲明艾瑞克森。曾於2021到2024年陸軍步兵，以專業兵階級退伍，沒有前科，曾在領英貼文計畫秋季在布朗大學就讀，不過目前他並非該校在學學生。

普羅維登斯市居民莫藍提尼表示，「當事情發生在自己身邊，一切就變得那麼真實，真的會痛。」

警方已排除其他共犯，對於作案動機仍未公布。根據槍枝暴力檔案統計，這起大規模槍擊案是美國今（2025）年近400起同類事件中最新的一起案件，布朗大學是美國歷史最悠久的大學之一，全校上下以及附近社區仍處於驚恐中

案發後校方一度發布封鎖與避難令，已於14日解除。這起事件也引發包括美國總統川普在內，以及社會各界哀悼與關注校園安全跟槍枝暴力問題。

更多公視新聞網報導

美布朗大學校園槍擊案2死9傷 台博士生躲桌下驚險逃劫

美國內華達州賭場槍擊案 釀3死2傷

川普對進口鋼鋁徵25%關稅 專家：台廠處於有利地位

