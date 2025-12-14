美布朗大學槍案 目擊者：黑衣槍手年約30戴面罩

（中央社羅德島州首府普羅維登斯13日綜合外電報導）美國常春藤聯盟名校布朗大學校園今天遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成至少2死、9傷後逃逸。目擊者透露，槍手年約30，戴著迷彩面罩。

布朗大學（Brown University）校長派克森（Christina Paxson）表示，她得知中彈的10人都是學生，另有1人因槍擊碎片受傷，但目前不清楚此人是否也是學生。

槍擊案於下午發生後，警方在校園及附近一處富裕社區大規模搜查，檢查學術大樓、後院與走廊，直到深夜。

羅德島州普羅維登斯警局副局長歐哈拉（Timothy O’Hara）表示，嫌犯為一名身穿深色衣服的男子，最後一次被目擊到是離開槍擊發生的工程大樓時。

歐哈拉說，監視畫面影像顯示嫌犯離開建築物，但並未拍到臉部。部分目擊者表示，嫌犯可能30多歲，並戴著迷彩面罩。

調查人員還不清楚槍手是如何進入一樓教室。普羅維登斯市長表示，大樓外門未上鎖，但用於期末考的教室需要刷卡進入。

●追捕嫌犯 校園與市區一片死寂

不具名執法官員表示，當局相信槍手使用的是手槍；由於案件仍在調查中，該官員未獲授權公開發言。

羅德島州擁有全美最嚴格的槍枝法之一，去年春天，民主黨主導的州議會通過攻擊性武器禁令，將自明年7月起禁止販售與製造特定高威力槍枝，但不禁止持有。

羅德島州民主黨籍州長麥基（Dan McKee）表示，「難以想像的事情發生了」，並誓言動員所有資源追緝嫌犯。

市長史麥利（Brett Smiley）則說，居家避難令仍然生效，呼籲校園附近居民留在室內，或在避難令解除前不要返家，原本週末熱鬧的街道一片死寂。

化學工程系學生費拉洛（Emma Ferraro）表示，她當時正在大樓大廳準備期末專題，突然聽到東側傳來巨大聲響。

意識到那是槍聲後，她立刻衝出門外，跑到附近一棟建築躲了數小時。

醫院發言人布瑞南（Kelly Brennan）表示，9名槍傷患者被送往羅德島醫院（Rhode Island Hospital），其中1人情況危急，6人需入住加護病房但狀況穩定，另有2人傷勢穩定。

●警方清空校舍

校方一度告知師生嫌犯已被拘留，隨後又澄清並非如此。市長表示，一名最初被認為涉案的人士曾被短暫拘留，但後來確認無關。

槍擊發生近5小時後，身穿戰術裝備的警員帶領學生從部分校舍撤離，前往一處健身中心。

槍擊事件發生在貝拉斯與霍里大樓（Barus & Holley），這是一棟7層樓建築，設有工程學院與物理系。校方網站指出，大樓內有逾100間實驗室與數十間教室與辦公室。

當時工程設計期末考正在該大樓進行。

布朗大學四年級生、主修生物化學的布魯斯（Alex Bruce）表示，他當時在工程大樓對面的宿舍做研究計畫，聽到警笛聲，並於下午4時左右收到校園有槍手的簡訊警示。

他說：「我現在整個人在發抖。」他透過窗戶看到多名全副武裝警員包圍宿舍，並擔心當時可能仍在工程大樓內的一名朋友。

●學生躲在桌下與店內

台灣工程學博士生簡江恆（Chiang-Heng Chien, 譯音）表示，槍聲響起後，大家都躲到桌子底下。

20歲、來自紐約市的大三學生卡瑪拉（Mari Camara）則說，她離開圖書館時趕緊躲進一家墨西哥餐館避難，在警方搜索校園期間待了3個多小時。

她說：「大家都和我一樣受到驚嚇又害怕，沒想到會發生這種事。」（編譯：鄭詩韻）1141214