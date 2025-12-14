美布朗大學爆槍擊至少2死9傷 台博士生躲桌底保命

布朗大學，發生大規模槍擊案。（圖／翻攝自Google maps）





美國東北部常春藤聯盟名校布朗大學，在台灣時間14日清晨五點左右，發生大規模槍擊案，造成至少2死9傷，由於事發時正是學校期末考期間，校方要學生鎖好門窗，將手機調到靜音模式就地避難，當時就在學校的台灣籍博士生，也緊急關燈鎖門躲在桌下，才撿回一命。

學生高舉雙手匆忙逃出，還能看到大批員警持槍戒備，救護車趕來，緊急將傷者送醫。

美國東北部羅德島州，常春藤聯盟名校布朗大學，在台灣時間14日清晨五點多，有槍手闖進校內開槍，當時有台灣學生也匆忙避難。

布朗大學台灣博士生簡江恆vs.記者：「（當時還有三名學生，我們決定關燈，關上所有的門，躲在桌子底下，等待下一步指示），你們在桌子下躲了多久？（我想大概有兩個小時左右）。」

還有當下正在學校的目擊者就地避難，槍手幾乎就在旁邊。

目擊者：「我們當下關掉燈，放下百葉窗，我們目前有154人在這裡，我們一直試圖保持安靜，你知道，因為槍手離我們太近了。」

槍擊案發生時，布朗大學正在舉行期末考試，校方發出就地避難警報，要求學生鎖好門窗，將手機調至靜音模式，並躲藏起來，美國總統川普也已經聽取相關情報。

美國總統川普：「這真是件恐怖的事，現在我們能做的，就是為受害者以及傷勢嚴重的人祈禱，稍後我們會再向各位通報事件進展，這件事讓人太悲痛，太令人傷心了。」

當地警方表示，槍手是一名身穿黑衣的男子，在犯案後徒步逃離大樓，但目前還沒有人被逮捕。

普羅維登斯市長史邁利：「我證實，下午有2人喪生，另有8名傷者情況危急，但在羅德島醫院接受治療。」

受到布朗大學槍擊案影響，當地多家餐廳也關門不營業，警方持續緝凶，要透過監視錄影影器與無人機等設備找到槍手下落。

