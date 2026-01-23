美廉社出手了！1.25億元全數收購OK超商 不改名也不併店
零售通路重量級併購案。美廉社母公司三商家購（2945）23日召開董事會，決議以現金1.25億元，向豐群投資控股及來來百貨，收購來來超商（OK超商）100%普通股及相關智慧財產權，正式啟動對OK超商的全數併購。
三商家購指出，本次交易資金全數來自自有資金，將一次性支付，後續待依法向主管機關完成申報，並辦理股權交割後即生效。公司強調，收購完成後，美廉社與OK超商將維持既有品牌、通路定位與營運模式，各自獨立經營，確保門市服務不中斷、消費者權益不受影響。
為何此時出手併購？
三商家購說明，此案為長期經營策略的一環，交易相對人皆非關係人，也不涉及關係企業交易。公司已委由會計師進行價值評估，依收益法及可類比公司法計算，來來超商整體股權價值約落在1.04億元至1.5億元區間，最終成交價1.25億元，位於合理評價範圍內，對公司財務結構具正面助益。
三商家購進一步指出，併購完成後，透過資源整合與營運效率提升，長期可望挹注營收表現，並有助提升每股淨值與每股盈餘。未來將持續聚焦顧客體驗與服務品質，在既有基礎上擴大零售規模。
