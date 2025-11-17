美廉社平價鮮乳賣翻天 內行人搶買：口感好還便宜20元

市售的鮮乳品牌百百種，美食作家林承彥表示，最推薦美廉社販售的心樸鮮乳，讚價格比其他通路的特價鮮乳還要便宜20元，貼文曝光後，其他買過的網友也讚價格親民、口感自然，是CP值很高的隱藏好物，但缺點就是很不好買，得碰運氣才能買到。

林承彥近日在臉書發文指出，長期在美廉社挖到不少便宜好物，其中最讓他驚豔的就是心樸鮮乳，容量近1公升，但價格比市面上常見的品牌便宜約20元左右，946ml約79元。

除了心樸鮮乳外，林承彥也推薦美廉社的茶葉蛋與花東芋香米，他表示，茶葉蛋是他長期回購的商品，價格也是業界最便宜，遇到促銷時5顆只要29元左右，平均一顆不到6元，價格實惠、味道又夠入味；至於花東芋香米，他形容剛煮出來時芋頭香氣非常濃郁，米粒口感Q彈帶黏性，一包3公斤售價198元，也是高CP值的必買品。

貼文曝光，不少買過的人讚心樸鮮乳口感單純、價錢實在，雖然最近從原本76元調漲到79元，仍比其他牌子優惠，網友紛紛留言「CP值沒話說，不過都要碰運氣才買得到」、「我常買美廉社的心樸鮮乳」、「心樸鮮乳已調漲成79元一陣子了，但還是比其他通路特價鮮乳便宜」、「心樸鮮乳優格也很讚」。

心樸鮮乳為美廉社自有品牌，與台農聯名推出，主打100%生乳、無添加成分，標榜單純口感與少加工處理，另外還有優格與優酪乳等產品；自2019年上市以來，價格僅小幅調整，但部分消費者反映補貨不穩，需要碰運氣才能買到。

