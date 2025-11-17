美廉社平價鮮乳賣翻天 內行人搶買：口感好還便宜20元
市售的鮮乳品牌百百種，美食作家林承彥表示，最推薦美廉社販售的心樸鮮乳，讚價格比其他通路的特價鮮乳還要便宜20元，貼文曝光後，其他買過的網友也讚價格親民、口感自然，是CP值很高的隱藏好物，但缺點就是很不好買，得碰運氣才能買到。
林承彥近日在臉書發文指出，長期在美廉社挖到不少便宜好物，其中最讓他驚豔的就是心樸鮮乳，容量近1公升，但價格比市面上常見的品牌便宜約20元左右，946ml約79元。
除了心樸鮮乳外，林承彥也推薦美廉社的茶葉蛋與花東芋香米，他表示，茶葉蛋是他長期回購的商品，價格也是業界最便宜，遇到促銷時5顆只要29元左右，平均一顆不到6元，價格實惠、味道又夠入味；至於花東芋香米，他形容剛煮出來時芋頭香氣非常濃郁，米粒口感Q彈帶黏性，一包3公斤售價198元，也是高CP值的必買品。
貼文曝光，不少買過的人讚心樸鮮乳口感單純、價錢實在，雖然最近從原本76元調漲到79元，仍比其他牌子優惠，網友紛紛留言「CP值沒話說，不過都要碰運氣才買得到」、「我常買美廉社的心樸鮮乳」、「心樸鮮乳已調漲成79元一陣子了，但還是比其他通路特價鮮乳便宜」、「心樸鮮乳優格也很讚」。
心樸鮮乳為美廉社自有品牌，與台農聯名推出，主打100%生乳、無添加成分，標榜單純口感與少加工處理，另外還有優格與優酪乳等產品；自2019年上市以來，價格僅小幅調整，但部分消費者反映補貨不穩，需要碰運氣才能買到。
更多中時新聞網報導
MLB》本世紀唯一 史庫柏衛冕美聯賽揚獎
曹雅雯為父開唱 用歌聲送他最後一程
裁判變球員？傳陳建仁選中研院長
其他人也在看
新北再增3處生態廊道！排水涵洞變身「牠們」專用坡道
新北市農業局守護野生動物安全，今年在新北市石碇區設置3處生態廊道，結合排水涵洞環境設計動物專用坡道，讓龜類、蛇類、蛙類等小型野生動物能安全通行，避免誤入車道。另外政治大學社會責任辦公室也與農業局合作，在周邊道路設置由政大學生設計的「食蛇龜」警示標誌，提醒用路人減速慢行，共同維護行車用路人及野生動物的安全。中時新聞網 ・ 1 天前
兩餐花不到10元！為何大陸年輕人超節省？「2問題」成謹慎消費主因
中國大陸正面臨多項經濟挑戰，政府希望年輕一代增加消費，以促進經濟增長，但說服他們花錢並不容易。有官員指出，國內各階層的消費不足，正拖累經濟前景，而對剛畢業的年輕人來說，「高失業率」和「房市困境」讓謹慎消費成為理性選擇。鏡報 ・ 1 天前
長知識！電梯裡鏡子不是為了整理儀容 1功能竟能救命
電梯大家都搭過，不管是飯店裡的全景玻璃電梯，或是一般大樓裡狹小密閉的電梯，多數電梯的牆上都裝了鏡子，但這並不是為了方便大家整理儀容，而是有安全上的考量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「那個紅紅的」！一堆老闆也不知道 小吃店「紅色綁繩」正確名稱曝
到小吃攤點外帶時，許多店家都會用一種「紅色塑膠繩」將塑膠袋封口，但這個台灣人從小到大都看過的東西，其實很多人都叫不出來它的名字。最近有網友在社群平台po出照片詢問正確名稱到底是什麼，引發不少討論，也釣出內行網友解答，這個神祕的繩子就是「邦提圈」。鏡報 ・ 1 天前
超狂套房！月租7千附贈6千餐券 房東「保證安全」曝佛心原因
高雄一位專賣辦桌菜色便當的曾老闆，最近在網路上拋出一個超吸睛的租屋方案，一間套房月租僅要7000元，更佛心加碼每日200元的餐費補助，這意味著房客不僅能以超值價格租屋，還能天天品嘗到老闆親手製作的澎湃便當。消息一傳開，立刻引發網友熱議，不少人疑心是否暗藏玄機。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
日本走到抽筋想哭！他好奇「如何預防腳酸？」 網曝2招最重要
許多人出國旅遊時，難免會到處踏點享受異國美景，不過行程太多有時可能造成身體負擔。一位網友過去到日本旅遊時，曾經走到雙腿酸痛到無法蹲下，半夜甚至抽筋到想哭，近日他準備和朋友到韓國釜山旅遊，發現行程很滿、擔心悲劇再度重演，忍不住上網求助，「旅遊腳酸預防方法？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛建議，旅遊預防腳酸除了平時勤練腳力，最好也要挑選支撐型的鞋子。中時新聞網 ・ 1 天前
碰！中午湖內社區20歲女墜樓亡 爸聞聲衝出目擊大崩潰
當場斷魂！高雄市的湖內區今天（16日）中午時分發生20歲女子墜樓的慘劇，地點在一處民宅前，警方獲報後會同救護人員、消防隊趕到後檢傷發現人已經身亡，未送醫當場轉由轄區警方湖內分局處理，外傳女子生前為疾病所苦，而事發當時，女子父親正在屋內，聽到巨響衝出，目擊女兒死狀，崩潰不已。警方持續釐清該位女子墜樓慘死的原因，現場暫時封鎖鑑識中。中天新聞網 ・ 1 天前
菲律賓65萬人上街怒吼！ 抗議防洪工程貪腐弊案
近期接連的颱風，重創菲律賓，引發的洪水災情更造成259人喪命。然而根據調查發現，菲律賓全國數千項防洪工程，品質低劣，或是未完工，甚至根本不存在。這回多達65萬人在16日聚集馬尼拉，要求政府對防洪工程貪腐醜聞，進行究責。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
好市多「鮮乳之王」驚見限購令 會員嘆：一組怎夠？業者回應了
美式賣場好市多（Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）全脂鮮乳，憑藉其高CP值和優異品質，一直是許多家庭採買清單上的「鮮乳之王」。然而，這款長期熱銷的明星商品近來卻傳出「限購令」，在全台多間分店引發會員社群的熱烈討論與不滿，讓許多習慣大量囤貨的消費者大感驚訝。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
大又持久激戰30分鐘遭嫌！他問：現在女生都不喜歡嗎
大又持久激戰30分鐘遭嫌！他問：現在女生都不喜歡嗎EBC東森新聞 ・ 23 小時前
美食作家大讚！美廉社「1款鮮奶」價格佛心 一票人驚呆：漲價還是便宜
鮮奶是許多家庭冰箱裡的必備品，無論單喝、加入咖啡或用於料理，都不可或缺。多數人買鮮奶時，習慣到全聯、家樂福等量販店挑選自己喜愛的品牌。不過，近日有網友指出，美廉社其實藏有一款「評價超高、價格超佛心」的鮮奶，貼文一出立刻掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台灣不只珍珠奶茶夯！陸客狂讚「這道菜」贏了：發明的人簡直天才
台灣向來以美食天堂聞名，多元豐富的料理總能吸引各國遊客前來一飽口福。近日，一位來自中國的女網友在台灣旅遊時，品嘗到令人驚豔的餐點，讓她讚不絕口，其中「龍蝦三明治」更讓她直呼「發明的人簡直是天才」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
單親媽買房心聲：開門就看見媽媽在等你 房仲淚揭「成交背後的人性課」
「如果我們住這裡，你回家開門就會看到媽媽在等你。」一位單親媽媽帶著女兒看房時說的這句話，讓住商不動產馬湘琳瞬間理解了房仲工作的真諦。她從追求成交效率的業務，轉變為陪客戶走過人生重要決定的夥伴，這段服務故事在網路上引發熱烈迴響，也讓人看見房產交易中最溫暖的人性光輝。賣厝阿明 ・ 1 天前
桃園男為分手竟上演遭逮戲碼 女友急報案！警方圍捕下場慘了
[Newtalk新聞] 桃園市昨日晚間發生一起烏龍擄人案，1名邱姓男子欲與王姓女友分手，找洗車場卓姓老闆商量，找來2名友人假扮警察，並在王女面前將邱、卓2人帶走，王女直覺事有蹊蹺撥打110求助，警方迅速出動圍捕，遭逮後邱男與卓男趕緊解釋是自導自演，依謊報刑案依法偵辦。 警方指出，王姓女子目睹男友邱男以及洗車場老闆卓男被2名警察帶走後，欲詢問清楚緣由，自稱警察的2名男子卻態度強硬喝令「滾開」，直覺對方並不是警察，立即報案求助，警方到場後隨即調閱監視器畫面，並透過無線電聯繫巡邏車輛，半小時內便成功攔獲涉案人員。 遭警方圍捕後，邱姓男子坦承是自導自演，只因感情生變欲提出分手卻遲遲無法開口，而先前邱男有過前科，並與王女約定若再次入獄就分手，因此才以此約定和洗車場老闆卓男以及2名友人上演這齣鬧劇。 警方嚴正告知邱男及其友人，此舉已涉嫌誤導他人、謊報刑案，觸犯《刑法》第164條妨害公務罪及第168條虛報罪嫌。全案依規定移送桃園地檢署偵辦。同時埔子派出所呼籲，民眾若遇可疑人士自稱公務員，應立即求證或報警，避免上當。查看原文更多Newtalk新聞報導林口神秘阿伯一周塞錢2次！攤販PO文引熱議「財神爺降新頭殼 ・ 4 小時前
一堆老闆也不知！麵攤「紅色綁繩」正確名稱曝光 全場愣：只知很難解
許多日常用品經常用到，但你可能不知道它的真實名稱！一名網友近日分享一張照片，是很常見的紅色塑膠圈，經常被店家或攤販用來綁住塑膠袋口，但它的正確名稱卻讓人怎麼想都不想不起來，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被點名助太子集團幹部入境 前藍委限期《自由時報》一周內公開道歉
[Newtalk新聞] 跨國詐欺洗錢團體「太子集團」 上個月遭美國制裁後，台北地檢也在台灣發動大規模搜索，平面媒體日前則點名，國民黨立委林思銘與與前立委李德維等人關說協助入境。李德維今（17日）則發出聲明，抨擊該報導內容子虛烏有，惡意抹黑，完全與事實不符，限期《自由時報》應於一周內公開澄清並道歉，否則將依法提告。 就《自由時報》於11月8日刊登於頭版「太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說」報導，內容提及，據了解，集團董事長陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上李德維、林思銘等人關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委涉入程度，包含有無金錢往來、是否涉及違法等。 李德維指出，《自由時報》指控渠與林思銘為涉嫌跨國詐欺洗錢的太子集團其陸籍幹部劉學鋒、李丞丞的入境向移民署關說，還查出劉學鋒來台的時間為2015年，李丞丞則是2017年及2018年。然而，林思銘與他於2020年才開始擔任第十屆立委，是要如何穿越時空來進行「幽靈關說」？《自由時報》憑空杜撰，時空錯置，簡直可笑至極，根本是「拿明朝劍斬清朝官」般的荒謬至極。 李德維指出，林思銘在11月13日在立法院內政委員會質詢時，即當新頭殼 ・ 5 小時前
《資服股》叡揚11月19日受邀參加櫃檯買賣中心業績發表會
【時報-台北電】叡揚(6752)11月19日13時40分受邀參加法說，地點於櫃買中心11樓多功能資訊媒體區／台北市中正區羅斯福路二段100號11樓。（編輯：林家祺）時報資訊 ・ 4 小時前
友通前3季獲利年增3成 啟動台灣擴產計畫
（中央社記者吳家豪台北2025年11月17日電）工業電腦廠友通(2397)今天舉辦法人說明會公布前3季財報，受惠於持續優化產品組合與營運體質，歸屬母公司業主淨利約新台幣2.83億元、年增30%，每股盈餘2.48元。友通並宣布啟動台灣產能擴充計畫，強化全球製造韌性與在地交付能力。友通總經理田芝穎表示，面對全球供應鏈挑戰與人工智慧（AIoT）市場的快速成長，友通結合集團資源與國際製造廠商，打造高彈性與高效率的供應鏈網絡，支撐智慧製造與邊緣運算等關鍵應用的長期發展。田芝穎指出，隨著人工智慧（AI）與邊緣運算應用快速普及，市場對高可靠度與強固設計產品的需求持續上升。友通延續今年初以來的整合投入，聚焦智慧製造、醫療、交通及防禦型科技等關鍵垂直市場，並以AI平台與模組化架構為核心，加速工業應用的智慧化升級。中央社財經 ・ 2 小時前
《化工股》注意股：台特化 近5日跌7.85%
【時報-台北電】台特化(4772)於14日遭櫃買中心列入注意股，原因為最近六個營業日(自當日之前一個營業日起)之借券賣出成交量占總成交量比率達11.12%，當日之前一個營業日借券賣出成交量較最近六十個營業日(自當日之前一個營業日起)之日平均借券賣出成交量放大為4倍(第十二款)。14日收盤價為287.50元，本益比為80.53。 台特化(4772)近3日股價跌6.05%，近5日跌7.85%，近5日成交均量2602張，券資比2.52%，近5日當沖比34.06%。近5日三大法人賣超647張，外資賣超413張，投信賣超99張，自營商賣超135張。(編輯：財經內容中心)時報資訊 ・ 12 小時前
讓學子人人可以「撂」英文 林燈基金會蘭燈之星英語培育五年有成
【記者 林明益／宜蘭 報導】英語力不再只是升學的加分工具，而是已成為宜蘭學子人人必備的基本技能！五年來，林燈文台灣好報 ・ 5 小時前