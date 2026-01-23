美廉社拋震撼彈 母公司投1.25億元買下OK超商全數股權

美聯社母公司三商家購宣布併購來來超商（OK Mart）。（示意圖／翻攝自Google Map）





美廉社母公司三商家購（2945）今（23日）拋出震撼彈，宣布以新台幣1.25億元併購來來超商（OK Mart），取得其100%股權及營運所需的智慧財產權。三商家購表示，此次併購將有助於強化市場競爭力、擴大零售經營規模，對公司未來營運發展具正面效益。

美廉社正式宣布收購OK Mart全數股權

三商家購今日發布重大訊息指出，本次收購標的為來來超商股份有限公司，將自豐群投資控股股份有限公司及來來百貨股份有限公司手中，取得其全部股權，交易採現金方式進行，總金額為新台幣1億2500萬元。

重訊內容指出，三商家購此次併購主要著眼於強化整體競爭力、擴大零售通路經營規模，並藉由後續營運策略整合，發揮通路與資源整併的綜效，對公司未來營運發展可望帶來正面助益。至於實際完成時程，則將視公平交易委員會對結合行為申請的審查進度而定。

未來將維持原有經營模式 不涉及解散或重組

併購完成後，三商家購將維持來來超商現有業務持續經營，並進一步推動營運策略整合，並逐步進行營運策略與資源整合，並未涉及營運模式變更、解散或重大組織調整，也不影響公司股東權益。三商家購進一步說明，此次併購對公司每股淨值及每股盈餘均可望帶來正面助益，對整體財務結構與營運發展具有加分效果。

