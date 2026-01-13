美廉社標籤「開罐折5元」網傻：沒結帳就喝？真相曝光

生活中心／游舒婷報導

神秘打折用語？有網友近日在逛賣場美廉社時，發現架上寫著「開罐折5元」的標籤，讓她相當疑惑，發出貼文發問是「現場開來喝」的意思嗎？特殊標籤引起網友們的熱議，有人就解惑，這是店家的促銷活動，不少人直呼相當有趣，第一次看到這種活動。

美廉社販售的啤酒寫著「開罐折5元」。（圖／取自Threads）

一名網友逛美廉社時，發現販售啤酒的架上出現「開罐折5元」的標籤，實在有違一般結帳完才能開封的狀況，讓她相當好奇，馬上發文詢問。貼文一出，有內行人就解答，這是最近店家堆出的行銷活動，只要在指定期間內購買啤酒，結帳完馬上開罐，就能獲得現折5元的優惠。

網友們看了直言相當有趣，紛紛留言「開罐就折！不用喝完，前陣子很常晚上散步去買」、「現在喝酒約美廉社嗎」、「就是現場開來喝」、「當場shot掉！」實際查詢相關優惠資訊，活動品項包括「台啤+虎牌+海尼根全系列」，從1月7日起到2月3日，在晚上6點到10點間前往美廉社全門市購買，現場開罐就現折5元。其中官網也特別提醒，中山建北門市是下午4點到晚上8點。

