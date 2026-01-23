美廉社母公司併購OK超商 業者：通路規模戰升級

（中央社記者江明晏台北23日電）美廉社母公司三商家購今天宣布併購OK超商，引起市場關注。業者分析，這樁交易凸顯台灣零售業在高度成熟市場中，進入「大者恆大」的通路規模升級戰，美廉社和OK超商都聚焦社區店布局，在採購、物流、供應鏈等資源整合上可發揮更大效益。

三商家購今天召開董事會，決議通過取得來來超商100%股權及相關智慧財產權的買賣契約，依據公告指出，三商家購出資新台幣1.25億元，來來超商旗下品牌為OKmart，儘管OK超商長年為「業界老四」，全台仍有約500、600間門市，相較於聯邦銀行以數十億元的金額入主萊爾富，市場普遍解讀，三商家購併購OK這樁交易很「划算」。

廣告 廣告

事實上，OK超商確實面臨競爭壓力，停止蝦皮購物國內包裹寄取件服務，也被視為策略上的失利，去年起針對門市進行汰弱扶強，逐步聚焦在社區店舖、OKmini智慧販賣機，以及不對外部消費者開放的特殊場域。

攤開三商投控版圖，金融領域的三商美邦人壽已由玉山金控併購，其餘事業以餐飲如三商巧福、拿坡里；民生零售以美聯社、特美事、心樸市集；傢俱裝潢如三商美福等為主。

三商家購旗下經營美廉社等通路，目前全台據點約800多家，今年預計展店至900家，加盟比例預計從去年的37%，今年提升為45%至50%。

三商家購表示，基於長期經營發展策略，結合雙方通路資源與營運基礎，藉此強化服務品質與營運效能，並持續聚焦提升顧客體驗與服務水準；買賣案完成後將依法向主管機關提出申報，並配合辦理後續程序後始辦理過戶程序，未來雙方將維持既有品牌、通路定位及營運模式，各自獨立經營。

長期以來，台灣便利商店與量販、超市通路已形成高度密集的競爭結構，業者對中央社記者分析，7-ELEVEN、全家穩居超商雙雄，統一與全聯也不斷擴張各類型零售版圖，在此結構下，中型零售通路若無法擴大規模，將在租金、物流、採購議價與數位投資上逐步失去競爭優勢。

業者指出，三商家購旗下美廉社近年快速展店，但店型仍以社區型超市為主，併購同樣以社區展店為主軸的OK超商，不但一舉跨入便利商店場景，光是物流整合效益就相當驚人，對三商家購而言，可快速吸收的既有通路資源，也能透過維持雙品牌運作，避免品牌定位衝突，又能在後端整合物流、採購與供應鏈，提升整體營運效率，這也是近年零售併購的典型模式。

此外，業界人士指出，更關鍵的第2層意義，在於支付與金融場景的延伸，隨著現金交易比重持續下滑，零售通路早已不只是商品銷售管道，而是電子支付、會員經營與數據累積的重要入口，消費者每天在哪裡刷卡、掃碼，背後代表的是高頻行為與可長期追蹤的數據資產，對三商投控集團而言，不管是以金融還是零售集團自居，都能握有深化會員經營、發展數據應用的關鍵基礎。（編輯：張若瑤）1150123