美廉社變酒吧了？啤酒「現場開罐折5元」條件太奇葩 網：警察可來設臨檢

美廉社近期啤酒促銷活動「開罐折5元」引發網友熱議，小編也特別提醒「喝酒不開車」，折扣只需在店內開罐即可享受。（示意圖，翻攝自美廉社臉書）

全台門市突破800家的美廉社，近日因啤酒促銷活動引發網友熱烈討論。部分消費者在門市看到「開罐折5元」標示，疑惑是否必須現場開罐才能享折扣，更有人擔心若拿回家會被誤認酒駕。美廉社小編特別出面說明，活動只要現場開罐即可折價，並強調「喝酒不開車」，安全規範也同步提醒。

「開罐折5元」活動是怎麼回事？ 美廉社折扣規則說明

美廉社自1月7日至2月3日推出啤酒促銷活動，每日18：00至22：00限定時段內，於門市現場開罐指定啤酒系列，即可每罐折抵5元。活動規則並非要求顧客當場飲用，只需在店內開罐，店員確認「咔嚓」聲即可享優惠。

小編強調，現場開罐只是折價方式之一，並提醒消費者務必遵守交通安全規範，「喝酒不開車」，酒後切勿騎車或開車。

現場開罐會不會被誤會酒駕？

網友在社群平台討論熱烈，留言戲稱「美廉社變成酒吧了」「酒廉社不是叫假的」，有人擔心如果自己開罐後帶回家，騎車路上不慎打翻啤酒，「損失就不只5元了」。

也有網友開玩笑說，「警方：我覺得在美廉社設臨檢就可以了」「現場表演採罐」「現在喝酒約美廉社嗎？」此外，也有人推測此規定是為防止有人將啤酒轉賣，因而設計「必須開罐」的折價方式。

美廉社酒類福利引關注 特色酒款、促銷手法多樣

美廉社近年來積極引進特色、平價酒款，並多次推出現場開罐折價活動，曾有「現場開罐立折10元」案例。這類促銷方式搭配社群互動，也讓美廉社獲得「酒廉社」的趣味別稱。

消費者只要注意活動時段與規則，即可享受折扣優惠，同時遵守安全飲酒原則，既便利又省錢。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

