美廉社遭詐騙集團假冒發信 提醒民眾見QR Code勿點擊

美廉社近期遭不明人士冒用公司名義進行詐騙，手法包括寄送電子郵件、邀請加入陌生群組，以及提供群組QR Code等方式，該公司已透過官方粉絲專頁發出聲明，提醒消費者提高警覺，切勿點擊不明連結或隨意洩漏個人資料。

美廉社近期遭不明人士冒用公司名義進行詐騙。（圖／翻攝美聯社 臉書）

美廉社在臉書表示，近期發現有不明人士冒用本公司主管名義寄送電子郵件，要求收件者加入LINE群組，並提供群組QR Code，這些都是詐騙訊息。該公司呼籲民眾務必提高警覺，避免受騙上當。

美廉社強調，三商家購及旗下所有相關人員，不會透過簡訊、電話、電子郵件、臉書、Instagram、LINE等任何通訊方式。提供任何交易或其他軟體下載、發送不明連結、要求提供個人資料，以及邀請加入陌生群組或平台。

美廉社提醒，民眾若收到任何不明連結、交易要求或軟體下載訊息，千萬不要點開操作，也不要隨意洩漏個人資料，以保障自身安全。如果消費者遇到可疑訊息，可撥打165反詐騙專線，或是三商家購客服專線0800-42-6666反映。

