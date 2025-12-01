美廉社「巷愛分享包」今暖心開賣 邀民眾認購支持脆弱家庭

【記者呂承哲／台北報導】巷口不只是日常補給的地方，更是一份愛與關懷的起點。美廉社宣布攜手安得烈慈善協會，推出全新公益行動「巷愛分享包」，於今（1）日開賣，以「讓愛，從巷口出發」為核心理念，邀請民眾透過認購參與公益，將日常的溫暖化作實際支持，送往需要協助的脆弱家庭。

美廉社表示，「巷愛分享包」於2025年12月1日起暖心開賣，每組售價350元，募集至2025年12月20日止。由消費者於美廉社門市或Go美廉線上通路認購後，美廉社將代表捐贈至安得烈慈善協會，協助轉贈予15歲以下的脆弱家庭。每一份組合皆含可即食、易保存、營養均衡的食品，確保受贈家庭在生活中得到最即時的照顧與支持。

美廉社指出，公益從來不是口號，而是多年來持續累積的行動。從過去與各地食物銀行合作捐贈即期商品，到Go美廉平台推出年節代捐活動，美廉社一路以多元方式支持脆弱家庭；如今更進一步把公益觸角延伸到巷口，邀請鄰里民眾一同響應，讓「膳」的善循環在日常中被看見、持續擴大。

作為最貼近社區的零售品牌，「我們相信，愛不一定要遠行，轉個巷口，就能遇見」。美廉社希望藉由「巷愛分享包」讓消費者能以最簡單的方式參與公益，從巷口出發，把幸福傳遞到更多角落。

此次合作夥伴安得烈慈善協會長期關懷弱勢家庭，致力於提供實質生活援助。期盼結合美廉社全台超過800家門市的地域優勢與安得烈協會完善的公益配送網絡，打造一條「巷口就能行善」的新模式，讓公益更即時、更有溫度。

美廉社指出，「我們將您的一份善意，化作一份『膳』意──巷口的距離，就是讓世界更暖的力量。」美廉社將持續拓展公益合作，鼓勵消費者在日常生活中，讓愛從巷口出發，成為照亮他人生活的一盞光。

