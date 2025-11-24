美廉社「1款米」賣翻！部落客大讚軟Q又順口：長輩一吃就愛上

生活中心／張尚辰報導

美廉社販售的商品平價又多樣，是不少民眾購物的好去處。（圖／資料照）

美廉社販售的商品種類多樣，是不少民眾日常採買的好去處。近日，部落客「Tigerdog/老虎狗」分享，美廉社販賣的「花東芋香米」正在特價中，3公斤只要169元，非常划算，煮起來整鍋芋頭香，吃起來軟Q、順口，推薦大家快去買，貼文發出後，引發網友熱議。

老虎狗19日在臉書粉專發文，貼出花東芋香米的照片，指出這款花東芋香米一袋3公斤特價只要169元就可以帶回家，且不是短期優惠，是長期佛心價，非常划算，「難怪每次去都看到有人搬」。

老虎狗接著說，這款芋香米不只便宜，還很好吃，煮的過程中會飄出濃濃的芋頭香，吃起來也很軟Q、順口，「家裡長輩吃一次就固定指名」。

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「芋香米吃起來有淡淡芋香味」、「吃過就回不去了」、「芋香米真的超好吃，蒸完也很香」、「芋香米真的好吃，電鍋加熱蒸煮時滿室芋香」。

不過，也有網友希望可以改成真空包裝，防止米蟲，「剛買回來先抓到2隻米蟲，下次還是買真空的安心」、「如果能夠真空包裝就更好了」、「我剛買一包，裡面有蠻多米蟲」。

另外，還有人補充，目前「花東芋香米」的價錢已經漲到198元了，但是滿滿一大包，198元的價格還是可以接受的。

