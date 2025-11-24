美廉社1款米賣翻 部落客讚香Q又便宜：長輩指定回購

美廉社商品以親民價格受到許多消費者喜愛，部落客「Tigerdog/老虎狗」表示，父親推薦美廉社販售的花東芋香米，她吃過後也讚整鍋散發芋頭香氣，且米粒軟Q好吃、售價便宜，將其PO上網後，一票網友也表示，已回購多次，吃過一次就回不去，但該款米並非真空包裝，不少網友說會有米蟲問題，不易保存。

「Tigerdog/老虎狗」近日於臉書發文指出，父親強力推薦美廉社販售的花東芋香米，3公斤大包價格約169至198元，她品嚐後也覺得口感很好，煮飯時整鍋散發淡淡芋頭香氣，米粒軟Q順口，香味口感兼具，她發現每次到門市，都能看到買該款米的顧客。

貼文引發網友熱烈回應，許多人表示已回購多次，「芋香米真的很好吃」、「蒸煮後室內充滿芋頭香，非常香甜順口」、「我平時不常下廚，但也會為了這款米特地購買」、「吃過一次就回不去了」、「真的好吃又便宜」、「芋香米好吃」、「這款真的很好吃」、「真的好吃！今天要再回購」、「上次去買芋香米，銷售一空」。

但有部分消費者持不同看法，指該款米非真空包裝，因此有米蟲問題，也有人反映口感不符預期，或芋香味不明顯，「如果能夠真空包裝就更好了」、「買過一次，碎米很多」、「剛買回來先抓到2隻米蟲，下次還是買真空的安心」。

