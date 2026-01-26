美廉社1.25億收購OK Mart 專家：「雙品牌」行銷抗超商雙雄

台北市 / 綜合報導

台灣零售通路版圖，出現關鍵轉折！美廉社母公司「三商家購」日前宣布，以1.25億元收購「OK超商」，這個價錢一般認為是美廉社賺到，因為僅僅是台北一間豪宅的價錢，就可以買下OK的八百個據點，未來美廉社與OK超商，將維持「雙品牌、雙系統」獨立運作，但這筆交易，市場上解讀，是美廉社在市場飽和與電商擠壓下的「求生布局」，看準的是OK超商與電商蝦皮的合作經驗，專家分析，美廉社也藉由「雙品牌」的行銷方式、鞏固加盟主，以「餐飲+超市+超商」的模式，對抗「超商雙雄」統一與全家。

從零食飲料，雞蛋蔬果跟白米，應有盡有，主打社區型超市的美廉社，近年來積極拓展店面，近日投下震撼彈，宣布以1.25億元，併購OK超商，你沒聽錯，只以1間台北豪宅的價格，就把OK超商股權全部買下，等於一夜之間，美廉社在全台多了將近800個據點，而每家店的收購成本，平均不到16萬，這史上「最划算」的買賣。

背後究竟打著什麼如意算盤？台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓：「它其實也不見得是說，缺這種物流系統，而它比較要考量的是說，它是不是也可以去，善用這些物流店，因為畢竟它是一個營運成本，再者有沒有可能，會把這些物流店，做一些新的創新來應用，例如說它可能會導入更多的自由店商，因為這就是OK過去比較好的經驗，它有在蝦皮當中去做一個協助，而且變成一個取貨點。」

美廉社看準的，是OK結合電商平台蝦皮，早已練就出「海量包裹處理能力」，成為不少網購族的重要節點，形成穩定但低調的流量來源，而OK在早期開店策略，選擇避開主要幹道，深入住宅巷弄，門市大多設於偏鄉與工業區，成功避開，與大型連鎖超商正面競爭，三商收購OK強化零售通路，也為旗下的餐飲品牌，鋪設更多銷售據點。

台灣行銷傳播專業認證協會理事長王福闓：「必須去細究就是，這些轉運點，實際上它是不是屬於，在這個股權範圍裡面的，還是說它其實是屬於在，過去母機構裡面的，一些部分股東它所持有的，它在買下來另外一個考量是，OK的品牌使用，能夠過雙品牌的方式，讓它的加盟主，因為美廉社自己也有加盟主，它希望透過這樣的方式，能夠去鞏固加盟主，不同的品牌選擇，它也可以透過其他的方式，例如新產品上架，或者是新的商業模式，讓加盟主會願意，再多停留一段時間。」

併購案發生的時間點巧妙，美廉社的母公司三商集團，也正準備出售三商美邦人壽，市場觀察三商集團正將把重心，從波動劇烈的金融業，轉到金流穩定的零售與餐飲業，也是三商家購正式補齊，社區型超市加上便利商店的，最後一塊拼圖。

