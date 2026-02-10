美廚師當眾脫光「頭下腳上」栽進滾燙油鍋…全身燒傷慘死

國際中心／綜合報導

美國賓州一名廚師在眾目睽睽下，突然脫光衣物，隨後以頭部朝下的姿勢跳入正在運作的滾燙油炸鍋中。（示意圖／資料照）

美國賓州一間餐廳在光天化日下發生駭人聽聞的慘劇。據外媒《The Smoking Gun》報導，事件發生於1月30日下午4時許，當時餐廳內仍有顧客用餐。一名在廚房工作的男性廚師，在無預警的情況下突然脫掉全身衣物，隨即在眾人驚呼聲中，以頭部朝下的姿勢，整個人栽進廚房內正在運作的滾燙油炸鍋內。

現場目擊的顧客被這突如其來的舉動嚇得尖叫失聲，現場一片混亂。部分熱心民眾與店內員工見狀，不顧高溫危險衝上前去，合力將該名廚師從油鍋中拉出，過程中一名女員工因此遭受輕微燒燙傷。

廣告 廣告

救護車趕抵現場後，緊急將男子送往鄰近醫院搶救。然而，由於接觸高溫油炸油的時間與面積過大，該名男子全身遭受毀滅性的嚴重燒燙傷，經醫療團隊搶救後仍回天乏術，不幸身亡。

賓州州警發言人萊舍（Lauren Lesher）隨後向媒體證實，經初步調查，排除他殺可能，定調為一起輕生案件。為了保護死者隱私及家屬感受，警方表示不會公開男子的姓名與具體身分細節。

涉事餐廳在悲劇發生後緊急關閉數日進行清理與員工心理輔導，目前已恢復營業。面對媒體詢問，餐廳管理層引用隱私法規，對整起事件保持低調沉默。這起在公共場所發生的極端輕生案，已在當地社區造成不小的震驚與陰影。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

解放軍人事大洗牌？央視畫面曝端倪 武警與陸軍副政委低調換血遭起底

馬杜洛被捕後更亂？反對派大老剛出獄就被綁架 兒：10名武裝男持槍押人

餐桌照驚見嬰兒形狀？艾普斯坦「奶油嬰兒」郵件流出 網瘋傳食人陰謀論

湯屋淪毒氣室？情侶雙亡原因成謎…專家揭「死神氣味」：屍斑顏色藏真相

