美廢止凱撒法案 終結對敘制裁

記者廖子杰／綜合報導

美國國會17日通過決議，永久廢止自2019年生效、旨在制裁敘利亞前總統阿塞德政權的《凱撒敘利亞平民保護法案》，盼藉此鋪路，讓國際投資重返這個飽經多年戰爭蹂躪的國家。

助敘重建經濟 擺脫孤立

美國聯邦參議院17日跟進聯邦眾議院腳步，以77票對20票通過廢止《凱撒法》，解除對敘利亞制裁。此舉為美方年度《國防授權法案》一環，各界預料美總統川普將在該案送交白宮後簽署生效，以協助敘國重建經濟，結束多年國際孤立狀態。

廣告 廣告

美參院外交委員會民主黨龍頭夏亨表示，終止《凱撒法》獲得跨黨派議員廣泛支持，這是「在敘利亞人民經歷數十年無法想像的苦難後，給予他們重建家園機會的決定性一步」。

川普政府先前兩度應沙烏地阿拉伯與土耳其的請求，暫停執行對敘國制裁；沙、土均為敘國臨時總統、前反抗軍領袖夏拉政府的重要盟友。夏拉持續尋求美方永久終結制裁，提升國際社會投資該國的意願，上月10日更親赴華府與川普會晤，成為敘國史上首位訪問白宮的領導人，締造兩國外交關係新里程碑。

川普赴殉職官兵移靈儀式

《凱撒法》的誕生和命名，源起於1位匿名敘利亞攝影師，當年他用照片記錄並揭發阿塞德政權的監獄暴行。該法案嚴格限制外國企業進駐、投資敘國，切斷敘國與國際銀行體系間的連結，向阿塞德政權施壓。

同日，川普在國防部（戰爭部）部長赫格塞斯陪同下，親赴德拉瓦州多佛空軍基地，參與「莊嚴移靈」儀式，迎接13日在敘國中部遭極端組織「伊斯蘭國」（IS）伏擊殉職的2名美陸軍士兵與1位美籍平民口譯靈柩返國。

美國會17日通過廢止《凱撒法》，永久終結對敘利亞制裁。（達志影像／美聯社資料照片）

川普與赫格塞斯17日率領美軍高層，前往多佛基地迎接在敘遇襲殉職的美軍忠骸歸國。（取自DVIDS網站）