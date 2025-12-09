美建國250周年巡迴展首站在新北展至12/29 藉互動體驗看美國民主發展

〔記者黃政嘉／新北報導〕美國在台協會(AIT)為迎接美國建國250周年，在台灣策劃「美國250：從1776到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」，首站落腳新北市青職基地，現正展出至12月29日，展覽內容藉由眾多互動體驗，帶領民眾逐一認識美國歷史及民族文化、民主政治的發展歷程。

新北市青年局長邱兆梅表示，美國在1776年宣布獨立宣言後正式建國，至今已是近250年歷史的民主政體；而中華民國民主化還未滿40年，在鼓勵公民參與、深化民主教育上，有許多可向美國學習的地方，感謝AIT透過「新北美國資料專區」在新北市打造「美國250」系列展覽，不只讓年輕人更加瞭解美國文化，也為青年公民展示民主政治的重要歷程。

廣告 廣告

美國建國250周年巡迴展規劃許多互動體驗，像是美國英雄心理測驗、由AI生成美國國歌星條旗樂譜構成的「華盛頓聲音肖像」展示、各州歷史與特色的「閃耀50星地圖」等，民眾可從中認識美國歷史及民族文化發展歷程；新北場現正展出至12月29日，後續將於AIT美國中心、台北美國資料中心、台中美國資料中心、AIC美國創新中心，以及高雄美國資料中心巡迴展出。

青年局指出，青年局為推廣青年公民外交，持續深化與AIT的合作關係，去年起與AIT合作開辦「青年英語學習社」，今年3月在新北市青職基地成立「新北美國資料專區」，提供美國人文歷史類書籍，並率全國之先，與AIT辦理「外交事務工作坊」，讓青年體驗國際事務協商的張力與細節，為青年打造與世界接軌的學習與交流平台。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國中國小生流行喝「這飲料」 王婉諭示警：非同小可

阿姨忘記藥名「畫火柴人」求助 型男藥師秒懂網封通靈王

LTN投票箱》遺產「特留分」將修法 你認為該怎麼改？

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

