美建構無人機優勢 2年籌獲34萬架

記者廖子杰／綜合報導

美國國防部（戰爭部）2日啟動「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program，DDP），將於2年內斥資10億美元（約新臺幣317億元），籌獲34萬架自殺無人機，並在2028年初完成部署，強化美軍肆應未來高強度戰場威脅的能量。

4階段採購小型攻擊無人機

五角大廈2日公布資訊需求書（RFI）指出，「無人機優勢計畫」尋求在2028年前，為美軍跨軍種第一線作戰部隊，採購超過30萬架具安全供應鏈、低成本特性的各式先進小型單向攻擊無人機，以實現「跨越式技術發展」，大幅提升美方執行情監偵、打擊等多元任務的支援能量。規劃明年2月展開首輪招標，預計將有多達25家廠商參與。

五角大廈表示，DDP計畫將分4階段展開，第一階段為「挑戰階段」，於2026年2至7月進行，將擇定12家廠商共同生產3萬架無人機，每架成本5000美元（約新臺幣15.6萬元）、總計1.5億美元（約新臺幣47億元）；後續階段逐步增加採購數量、降低單價，預計2027年8月至2028年1月進行第4階段，選出5家廠商聯合生產15萬架無人機，屆時單價控制在2300美元（約新臺幣7萬元）。

確保官兵擁有致勝新銳武器

美國防部長赫格塞斯3日發文透露，DDP計畫將獲得川普政府「大而美法案」的國防預算支援，透過落實7月簽署的《釋放美軍無人機主導權》備忘錄，與本土軍工產業合作，在2028年前為美軍配備約34萬架小型攻擊無人機，確保官兵擁有「致勝的新銳武器裝備」。

赫格塞斯簽署的備忘錄，宣示改革五角大廈無人機政策，取消阻礙創新的限制，進一步擴大小型無人機的生產、部署與應用，同時下放採購和測試權限，並要求各軍種都要進行無人機作戰模擬等訓練。