美建議台出資升級菲美軍基地 藍委轟：台灣被當成「盤仔」

美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）在最新年度報告中建議，由台灣出資協助升級菲律賓境內美軍基地，引發國內強烈反彈。國民黨立法院黨團26日召開記者會嚴厲抨擊，指控賴清德政府投入天價國防經費，卻換來國家尊嚴遭到踐踏，竟然要求台灣負擔菲律賓的美軍基地費用，痛批這是把台灣當成「盤仔」。

國民黨立院黨團今日召開記者會。（圖／中天新聞）

根據USCC報告內容，美國國務院可透過海外軍售案機制，讓台灣以「非武器支援服務」的形式，負擔美軍駐菲律賓基地的升級費用。國民黨立委賴士葆表示，他在立法院質詢外交部時，次長已證實相關內容屬實，等同要求台灣負責第一島鏈多座基地的非軍事設施與維護工作，但金額並未明確說明。

國民黨黨團首席副書記長林沛祥指出，美國與菲律賓之間簽有EDCA協議，美軍可使用9座基地，美方去年也才大規模升級跑道與機庫設施。然而台灣並未與美國簽署EDCA，也與菲律賓沒有任何防衛協議，美方卻要求台灣補貼基地升級費用，外交部對此竟然回應「可以討論」。林沛祥批評，這完全是把台灣當成提款機，要求我方簽下一張用途不明的空白支票。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

林沛祥強調，國防預算的目的是保護台灣，而不是保護別人。他質疑民進黨政府對此事保持沉默就是默許，不拒絕就等同同意，要求政府必須說清楚，是否已經與美方進行討論、是否有前置作業、是否在密室裡原則同意。林沛祥也強調，任何國際協議都必須依照「條約締結法」送進立法院審查，中華民國願意進行國際合作，但絕不會為他國軍事基地埋單，行政部門沒有繞過立法院的空間。

國民黨團書記長羅智強回顧過去指出，國民黨10年前執政時期，沒有人認為兩岸會爆發戰事，國防預算約3000億元就能維持安全，當時共機不敢越過中線，也沒有圍台軍演情況，台美關係保持穩定。如今國防預算已達9400億元，再加上賴清德總統宣布的1.25兆元特別預算，合計已經高達2.2兆元，但中線失守、共機艦擾台已成為常態，換來的卻是喪權辱國的結果。

國民黨團書記長羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強批評，賴清德天天喊窮，卻還要台灣替別的國家升級基地。他以烏克蘭目前的處境作為警惕，指出烏克蘭面臨割地、限武、不得加入聯盟的困境，和平協議淪為投降協議，質疑台灣是否要走上同樣的道路，認為這些才是最令人痛心的地方。

賴清德擬增1.25兆國防預算 陸國台辦譏「任外部勢力予取予求」